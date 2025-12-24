Повторит ли Украина ошибки 2014: экс-языковой омбудсмен назвал слабые места в мирном плане президента

Эксперт подтвердил наличие рисков и напомнил, как именно государство-агрессор уже использовало подобные аргументы для оправдания вторжения.

Президент Владимир Зеленский представил план, состоящий из 20 пунктов. Он должен стать основой для предстоящих переговоров. Один из них — 13-й — предполагает, что обе страны будут внедрять образовательные программы по борьбе с расизмом и предубеждениями, а Украина должна внедрить правила ЕС по религиозной терпимости и защите языков меньшинств.

"Телеграф" выяснил у бывшего уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, не станет ли этот пункт уязвимым местом для Украины и не использует ли его Москва для новых манипуляций.

12 языков под особой защитой государства

Тарас Кремень сразу обратил внимание на контекст, в котором проходит обсуждение языкового вопроса. Недавно Верховная Рада утвердила обновленный перевод Хартии о региональных и миноритарных языках. Документ определил 12 языков национальных меньшинств и коренных народов, нуждающихся в особой защите со стороны государства.

"В перечень входит 12 языков национальных меньшинств и коренных народов, включая чешский, польский, румынский, крымскотатарский и т.д.", — пояснил бывший языковой омбудсмен.

Он подчеркнул, что у страны уже есть мощная законодательная база для защиты прав национальных сообществ. Языковой закон, соавтором которого был сам Кремень еще в восьмом созыве Верховной Рады, предусматривает соответствующие механизмы. Кроме того, действуют законы о коренных народах и национальных сообществах, а также государственные программы для развития их культурных особенностей.

"Мы и так делаем все для вхождения в Европу": зачем согласовывать то, что уже выполняется

Бывший уполномоченный был удивлен необходимостью отдельно прописывать европейский компонент в мирном плане. По его словам, Украина не согласовывает этот документ с европейцами, поскольку страна и так идет курсом на интеграцию в Евросоюз.

"Насколько мне известно, мы этот документ не согласовывали с европейцами, потому что мы и так делаем все для того, чтобы войти в состав европейского сообщества", — отметил Кремень.

Правительство готовит план действий по максимальному приближению к европейскому законодательству, и оно уже учитывает вопросы защиты меньшинств и языкового разнообразия. Кремень надеется, что национальные интересы в контексте государственного языка будут продолжать усиливаться, ведь украинский язык как государственный закреплен 10-й статьей Конституции.

Никаких изменений в Конституцию во время военного положения

Тарас Кремень напомнил, что какие-либо изменения в Основной Закон во время войны невозможны, и это остается незыблемым принципом.

"Никаких изменений в Конституцию во время военного положения вноситься не может", — подчеркнул бывший языковой омбудсмен.

В то же время, он признал, что Украина должна реагировать на реальные угрозы, которые существуют в обществе. Парадоксально, но в условиях полномасштабного вторжения, страна переживает стремительный переход на украинский язык. Люди массово отказываются от языка агрессора в повседневной жизни, бизнесе, культуре.

Однако отдельные сферы остаются уязвимыми — медиасфера, просторы интернета и наличие враждебных Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду. Эти каналы не просто транслируют нарративы Москвы — они пытаются вербовать украинцев для выполнения незаконных действий, включая шпионаж и диверсии.

"Риски есть": как Россия уже использовала языковой вопрос для оправдания войны

Может ли принятие этого пункта ослабить позиции Украины по языку и церкви агрессора, Тарас Кремень ответил так:

"Риски есть, потому что начало агрессии в 14-м году страна-агрессор оправдывала защитой так называемых русскоязычных, ну и конечно пытались использовать и религиозную тематику".

Он напомнил, что именно под прикрытием "защиты русскоговорящего населения" хозяин Кремля начал оккупацию Крыма и части Донбасса в 2014 году. Тогда же активно использовалась религиозная тематика для раскола общества и создания подконтрольных Москве структур.

"За прошлые годы в Украине не произошло ни одного большого конфликта на религиозной или языковой почве. Наоборот, законодательство обновлялось, появились важные законы и нормативные акты. Они создают лучшие возможности для религиозной самобытности и языкового разнообразия в рамках действующего законодательства", — объясняет эксперт.

"Очевидно, будет пробовать": чего ждать от Москвы и кто должен противостоять манипуляциям

"Будет ли страна-агрессор пытаться защитить эти пункты? Очевидно", — заявил Тарас Кремень.

Однако бывший языковой омбудсмен подчеркнул, что у Украины есть соответствующие органы власти для противодействия таким попыткам. Это Верховная Рада, исполнительная ветвь власти во главе с премьер-министром, профильные вице-премьеры, в сферу ведения которых входят эти вопросы. Эти институты должны максимально способствовать защите национальных интересов.

Языковой вопрос остается чувствительным не только в контексте внутренней политики, но и потенциальным инструментом манипуляций со стороны Москвы. Удастся ли Украине пройти по этому узкому коридору без потерь — покажет время и работа ответственных институтов.

