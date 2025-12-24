Какие 20 пунктов сейчас в мирном соглашении, когда выборы и что ждет Донетчину. Главные заявления Зеленского на закрытой встрече

ЗАЭС и Донецкая область – самые сложные вопросы сейчас

Переговоры о мирном соглашении и окончании войны в Украине – главная тема обсуждений последних недель. О чем уже удалось договориться, и какие проблемные моменты остались, рассказал президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами. "Телеграф" собрал для вас самые главные его заявления.

Какие документы готовит Украина

Есть система документов:

Драфт 20-пунктного документа, framework, базовый документ об окончании войны, политический документ между нами, Америкой, Европой и "русскими", их реакцию на него ждем.

Многосторонняя рамка гарантий безопасности для Украины, это трехсторонний документ, подробно проработанный – Украина, США и Европа.

Рамка гарантий безопасности Украины от США.

У нас есть отдельное приложение – это военное измерение относительно гарантий безопасности для Украины, и это детальный план того, как реально гарантируется безопасность в тех или иных обстоятельствах.

Также у нас проработанный с американской стороной документ о восстановлении и экономическом развитии, так называем этот документ: дорожная карта процветания Украины до 2040 года.

О чем соглашение на 20 пунктов

Это рамочный документ, который прошел значительную эволюцию – это тот документ, который раньше начинался с 28 пунктов.

20 оставшихся пунктов:

Суверенитет Украины будет переподтвержден. Полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Украина получит крепкие гарантии безопасности. Численность Вооруженных сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время. США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отзеркаливать статью 5. Россия закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе. Украина станет членом ЕС в конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании, и будет охватывать широкий спектр экономических сфер, включая развитие технологий, ИИ и инфраструктуры, восстановление газовой инфраструктуры и территории, добычу ископаемых и т.д. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 млрд долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, вкладов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами – Украина, США, Россия. В этом пункте фактически еще не достигли компромисса. США предлагают "33% на 33% на 33%". Еще обсуждается, за какие средства будет восстанавливаться станция и дамба. Украина также считает, что для нормальной работы ЗАЭС россияне должны выйти из Энергодара и Каховской ГЭС. Вопрос болезненный, и на него согласия нет. Пока. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующих пониманию и терпимости к разным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения. Российская Федерация должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. Рассматривается введение свободных экономических зон — в частности, в Донецкой области, по которой ищут компромисс, и Энергодаре, однако по украинскому законодательству это возможно только путем референдума. На референдум могут выставить вопросы всего документа, согласны украинцы или нет, и на его проведение нужно минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. При создании специальных зон мониторинг там будут осуществлять международные силы. После согласования будущих территориальных договоренностей, как Российская Федерация, так и Украина, обязуются не изменять эти договоренности силой. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, охватывающее свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Все военнопленные и осужденные российской системой с 2014 года будут обменены "все на всех", будут возвращены все задержанные гражданские, дети и политические заключенные. Украина должна провести выборы как можно скорее после заключения соглашения. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента Трампа. Украина, Европа, НАТО, Россия, Соединенные Штаты будут частью этого механизма. За нарушение будут предусмотрены санкции. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Как будут работать гарантии безопасности, аналогичные 5 статье НАТО

Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут возобновлены все глобальные санкции против России.

Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу.

США также хотят компенсацию за гарантии безопасности, но пока этот вопрос вычеркнут — Украина обсуждает, что именно это означает.

Двусторонние гарантии безопасности не исключены согласно с настоящим соглашением. Это о возможностях наших двусторонних соглашений с 30 странами, мы хотим, чтобы у нас такие возможности оставались. Это страны Коалиции желающих – 30 стран, это и Европа, и Канада, и Япония, готовые в том или ином виде быть с нами в обеспечении безопасности.

Членство в НАТО

По нашему мнению, это выбор членов НАТО – включать Украину или нет. И наш выбор сделан. Мы отошли от изменений Конституции Украины, что Украина не идет в НАТО. Это было требование в 28 пунктах. И мы на это не идем. И мы нашли доводы. Они хотят отдельно договариваться – НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопросы украинского членства в НАТО.

Отношение Китая

У Китая равная риторика по отношению к нам. Они уважают территориальную целостность Украины. Они всегда говорят, что уважают наш суверенитет. Потому что для них самих это важно геополитически. И они говорят: оружие русским не даем, готовы работать, хотим, чтобы война закончилась. Но практически они нам не помогают. Там, где они передают станки "русским", мы всегда это подчеркиваем. Там, где они передают им большое количество различных компонентов, отмечаем также. Там, где они открывают рынок для "русских" по закупке дешевых китайских дронов, – говорим об этом. А они говорят: так мы открыты для всех. Мы говорим: нет, мы не можем купить, что правда. А они говорят: да, тогда будем все работать. В принципе вот такой диалог. Неконфликтный, совсем неконфликтный, но и точно не тот, который помогает нам окончить войну.