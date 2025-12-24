В "мирном плане" Украины есть обмен территориями. Зеленский раскрыл детали на закрытой встрече

Президент объяснил, как появилась тема потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе и что это значит

Самый сложный пункт из 20 пунктов "мирного плана", оставшихся из 28 в черновике документа после встречи в Женеве, четырнадцатый. В нем говорится о территориальном вопросе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на закрытой встрече с журналистами. Он считает, что вопрос о потенциальной свободной экономической зоне Донбасса нужно обсуждать на уровне лидеров.

Что следует знать

Россияне нужно будет выйти из нескольких областей, а линия фронта "заморозится" в четырех

В плане речь идет о создании свободной экономической зоны на определенных территориях

Также один из вариантов урегулирования может предусматривать проведение референдума

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения, говорится в пункте 14.

Его первый подпункт выглядит следующим образом: "Мы подтверждаем де-факто сторонами, что вот это линия столкновения – там, где мы сейчас стоим. В этом пункте есть Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области".

По словам президента, это, так сказать, вариант А. До другого варианта есть возможность дойти, когда Россия изменит позицию по Донецкой области.

Второй подпункт содержит следующий текст: "Рабочая группа соберется для определения перемещения сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон".

Украинский лидер объяснил, что россияне настаивают на выходе ВСУ из Донбасса, в то время как американцы пытаются найти путь к общему знаменателю. Поскольку Украина против выхода, представители США предлагают создать демилитаризованную или свободную экономическую зону.

"Мы считаем, что свободная экономическая зона – это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. Мы боролись за одно слово – "потенциальные". Мы считаем, что такая потенциальность как экономические зоны может быть у государства. Это наша политика диалога", – пояснил Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что с начала 14 пункта "территории" прописаны все области, без каких-либо исключений.

"Мы говорим: если будут все области и если мы стоим там, где стоим, то мы договоримся. Поэтому здесь и написаны "потенциальные зоны". Но если мы не договоримся "стоим там, где стоим", есть два варианта. Или будет продолжение войны. Или надо будет что-то решать со всеми потенциальными экономическими зонами", — добавил гарант Конституции.

Также в драфте документа говорится: "…Российская Федерация должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения…"

Россияне предлагают таким образом "обменяться территориями" (Land swaps). То есть они должны выйти из упомянутых территорий, а Украина вместо этого – из Донбасса, где будет создана "свободная экономическая зона".

"Если мы дойдем до потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, то мы объясняем, что согласно украинскому законодательству мы не можем это сделать. Даже потенциально. То есть если об этом идет речь, то речь идет о каком-то особом формате, а следовательно особом решении, а значит это референдум – только референдум может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое – либо это, либо война", – сказал президент.

По его словам, 14 пункт заканчивается территориальными вопросами и свободными экономическими зонами. Президент хочет, чтобы эти вещи обсуждались на уровне лидеров.

"Там есть о чем говорить — и о референдуме и т.д. Я хотел бы это объяснять, если честно, и другим сторонам, даже врагам. Что они должны понимать, где мы находимся. Не потому, что я хочу с ними общаться, — потому что они должны знать, что мы должны выполнить сторонами какие-то договоренности и закончить войну", — пояснил Зеленский.

Также в черновике мирного плана говорится: "… После эквивалентной основы для перемещения сил международные силы будут расположены вдоль линии столкновения для мониторингового обеспечения выполнения этого соглашения. В случае принятия решения о создании такой зоны это потребует специального одобрения украинским парламентом или референдумом…"

Украинский лидер уточнил, что международные силы должны быть посредине, если это свободная экономическая зона. Он добавил, что это должно быть вынесено на референдум или принято парламентом, потому что парламент может проголосовать отдельный закон о свободной экономической зоне, но большей уверенности всей ситуации дает референдум.

Зеленский озвучил еще один подпункт, содержащийся в драфте: "…Стороны соглашаются соблюдать правила, гарантии и обязательств Женевской конвенции 1949 года и их дополнительные протоколы, которые полностью применяются на территории, включая общепризнанные права человека…"

В своем комментарии он отметил, что россияне не соблюдают эту конвенцию. Поэтому украинская сторона воспринимает эти слова скорее как обязательство, понятное Украине, которое россияне только должны обеспечить.

Ранее глава государства дал ответы на острейшие вопросы, стоящие перед Украиной. Он наметил ближайшую перспективу в переговорах о прекращении войны, укреплении военных возможностей и послевоенном восстановлении Украины.