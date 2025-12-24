Почему Рада уже занимается выборами? Зеленский объяснил нюансы с мирным планом и законами

Партнеры заинтересованы в волеизъявлении украинцев

Верховная Рада уже готовится к проведению выборов в Украине. Дело в том, что скорейшее проведение выборов в Украине является 18 пунктом черновика мирного соглашения. В то же время, процедура организации избирательного процесса сложная, поэтому требует длительной подготовки.

Что нужно знать:

Черновик мирного соглашения предусматривает, что в случае его подписания в Украине в короткие сроки должны пройти выборы

Избирательный процесс в сегодняшних реалиях требует сложной подготовки

Президентские выборы провести проще, а местные и парламентские состоятся после отмены военного положения

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами. Он раскрыл важные аспекты выборов президента, Верховной Рады, проведения местных выборов и референдума.

Партнеры требуют провести выборы как можно скорее

Украина должна провести выборы как можно скорее после заключения соглашения. Как можно скорее. Таково видение партнеров. Ну мы понимаем, откуда это идет. То есть, в определенный момент после подписания соглашения или в процессе реализации соглашения Верховная Рада Украины будет способна проголосовать дату выборов президента Украины, — пояснил глава государства

Выборы президента можно будет проводить вскоре после заключения соглашения. По словам Зеленского, власти не видят в этом проблемы.

Если речь идет о том, что кому-то очень хочется выборов в Украине, и что это дает какую-то надежду, что можно достичь политикой того, чего они не достигли войной, то они это протдавливают. Но это не значит, что украинский народ именно так будет воспринимать. Украина может провести выборы и сделать это в интересах Украины как демократической страны. Не должно быть никаких сомнений у партнеров в Украине — тем более по вопросу выборов, — добавил президент

Какие вопросы должны быть решены перед проведением выборов

По словам Зеленского, необходимо обеспечить безопасность выборов и предвыборного процесса. Также есть и другие проблемы.

Сложнее с другим. Например, нам нужно особое состояние, пока отходят (войска, — ред.), не отходят, пока завершается… Мобилизацию можно трансформировать или не делать в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а может делать частично и частично демобилизовать людей. Но самое главное – не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно, — подчеркнул Зеленский

Почему провести выборы президента проще

Он объяснил, что провести выборы президента проще, чем выборы Верховной Рады и местные. Существуют конституционные ограничения по парламенту. Что касается местных выборов, это совсем другой масштаб участия в выборах, и речь идет не о праве голосовать, а о праве быть избранными, подчеркнул Зеленский.

То есть своя специфика, возможная уже после снятия ограничений военного положения. То есть представим, что мы подписали соглашение. Мы не можем военное положение отменить, например, полгода или несколько месяцев. Но написан пункт, что как только мы подпишем – как можно скорее провести выборы. Я не хочу держаться за должность, я это говорил. Тогда парламент должен сейчас наработать и проголосовать, например, что если есть условия безопасности, есть условия для демократических стандартов, то проходят выборы президента Украины, и срок 60 или 90 дней, если предусмотрено как можно скорее – этот срок сокращен, — сказал Зеленский

Референдум может быть проведен одновременно с выборами

По словам президента, для проведения референдума также требуется прекращение огня. А парламентские и местные выборы можно будет проводить, когда будет отменено военное положение

Можно сделать вместе. Это тоже должны определить украинские парламентарии, Владимир Зеленский

Также не исключено одновременное проведение референдума и выборов президента. При этом окончательное решение будет за украинским народом.

Я не могу сейчас сказать именно технически. Если мы подписываем соглашение, и если идет референдум… Мы его подписываем, и потом оно пошло на референдум. То есть даже если я его подписал как президент, а оно пошла на референдум, то решение референдума будет выше моей подписи, — резюмировал президент

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько Украине могут стоить выборы президента. Организация выборов – компетенция ЦИК, однако решение принимают Верховная Рада и президент.