США и Россия снова будут обсуждать "мирный план": на что обратили внимание разведчики

Встреча во Флориде проходит на фоне жесткой риторики Путина и сомнений европейских союзников относительно намерений РФ

В субботу 20 декабря американские делегаты встречаются с россиянами для переговоров по Украине во Флориде. Российскую делегацию возглавляет спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев. С американской стороны Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и вероятно Марк Рубио.

Что нужно знать:

Украинская делегация участия в этой встрече не принимает и не будет пересекаться с россиянами

19 декабря Украина провела отдельные консультации с США и европейскими партнерами

По данным разведки США, Россия не намерена завершать войну и стремится к более широкой экспансии.

Как отмечает Reuters, Дмитриев не будет пересекаться с украинской делегацией. Эта встреча состоялась накануне — 19 декабря. Секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым провели консультации с США по привлечению европейских партнеров. "Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время", — резюмировал Умеров, не открывая деталей.

В то же время, несмотря на заявления некоторых американских политиков, разведка США уверена, что Россия не намерена к миру. Спецслужбы предупреждают, что "президент России Владимир Путин намерен захватить всю Украину и вернуть принадлежавшие Советской империи части Европы (СССР, — ред.)". Последний отчет об этом датировался концом сентября.

Европейские страны, в частности Балтийского региона и Польша, уверены, что Россия будет стремиться к большему, чем даже Украина. При этом в команде президента США Дональд Трамп говорят, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо раньше".

Что касается позиции России, то Владимир Путин на итоговой пресс-конференции продолжил тему "бандеровцев" и заявил, что "мы готовы идти дальше и добивать эту гадину". При этом он опозорился показав, что реальную ситуацию на фронте он не знает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по мнению экспертов, Путин согласится на мир только на собственных условиях и не готов к компромиссам. При этом аналитики считают, что встреча в субботу очень важна, ведь Трампу требуются более конкретные действия.