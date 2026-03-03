Прогнози виправдалися: долар встановив новий рекорд в Україні, скільки коштує

Євро в порівнянні з доларом, навпаки, падає

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 4 березня. Долар оновив історичний максимум, досягнувши позначки 43,45 грн.

Що потрібно знати:

За день долар виріс, євро трохи подешевшало

Євро коштує 50,45 грн

Курс долара продовжує зростати, згідно з прогнозами

Відповідну інформацію було опубліковано на сайті Нацбанку України. Було встановлено офіційний курс валют на 4 березня: долар буде коштувати 43,45 гривні, а євро – 50,45 гривні.

Станом на 3 березня курс долара США – 43,23 гривні. У порівнянні з 2 березня ціна американської валюти збільшилася на 14 копійок. А ось ціна євро впала на 26 копійок.

Курс долара та євро. Скріншот: Нацбанк

За даними порталу "Мінфін", середній курс у банках 3 березня наступний:

Купівля — 43,12 грн

Продаж — 43,57 грн

Готівковий курс:

Купівля — 43,37 грн

Продаж — 43,50 грн

Курс долара – 3 березня. Скріншот: Мінфін

Національний банк України щоденно публікує офіційні курси валют, що використовуються для бухгалтерських розрахунків, операцій регулятора з держструктурами та в інших офіційних цілях. При цьому фактичні курси в банках та обмінних пунктах можуть відрізнятися через ринковий попит та пропозицію.

Що прогнозували раніше

У лютому 2026 року економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін в інтерв’ю "Телеграфу" коментував зліт курсу долара на початку 2026 року до 43 грн. Коливання він називав цілком очікуваними.

"Стратегія Національного банку України (на 2026 — ред.) полягає в тому, що він триматиме більш менш стабільну гривню. І ця більш менш стабільна гривня коливатиметься на рівні там 43-43,5 грн/дол", - говорив експерт.

У той же час Сергій Мамедов говорив, що зростання вартості долара не викличе різкого сплеску попиту на готівковому ринку. За його словами, у проекті держбюджету було закладено курс 45,7 грн/$, а за прогнозом МВФ він становитиме 45,4 грн/$. Але цього року закладений курс був вищим за діючий, через що утворився дефіцит бюджету через невідповідність бюджетного та реального курсів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найгірший спосіб зберігання заощаджень під час війни. Важливо знати, де безпечніше зберігати свої кошти — на банківських картках, готівкою чи, можливо, варто звернути увагу на криптовалюту.