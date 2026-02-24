Втратили шанс: українці скуповували долари, поки золото дорожчало. Скільки можна було заробити?

Українці знову не захотіли ризикувати

Золото у 2025 році стрімко зросло в ціні на тлі геополітичних ризиків. Це була чудова нагода заробити на купівлі дорогоцінних металів, але, на жаль, більшість українців цей шанс упустило.

Про це можна зробити висновок з нового звіту Нацбанку з продажу населенню металів з фізичним постачанням (передачею людині на руки відповідного зливка) з січня 2025 по січень 2026-го. Так, за даними регулятора, українці знову не хотіли ризикувати і натомість вкладалися у звичне – долар та депозити. І, схоже, дарма. Адже таким чином, ймовірно, було втрачено одну з найкращих можливостей заробити за останні роки.

Чому варто було вкладатися в золото — сухі цифри

Ціни на цей вид дорогоцінних металів всього за рік злетіли майже в 2,9 рази — з 1430 до 4152 доларів. Наприкінці лютого 2026-го котирування взагалі доходили до 5190 доларів. Це сталося через різкі рішення США, включаючи торгові конфлікти та геополітичні ризики. Загалом відбувся класичний сценарій — більше нестабільності — дорожче за золото.

Зростання цін на золото

Срібло за той же період повторило динаміку з 29,7 долара до 82,7 долара за унцію, а цього року піднімалося вище 100 доларів.

Зростання цін на срібло

Однак попри це українці не поспішали вкладатися у дорогоцінні метали, виявляючи зайву обережність.

У що інвестували в Україні та чому це було помилкою

Популярністю в Україні вже звично користувалися:

Долар (чистий продаж готівкової інвалюти у 2025 році склав $7,1 млрд);

Депозити долар/гривня (депозити – на 12%, до 466,9 млрд грн. Приблизно третина – у валюті, решта – у гривні)

І це навіть за наступних вступних:

Офіційний курс долара за рік зріс лише на 2,9% — до 43,3 грн/$.

Доларові депозити давали у середньому 1,15% річних (після податків – близько 0,9%).

Гривневі вклади — близько 13,3% до оподаткування та 10,2% "чистими".

Якщо скласти всі цифри, можна зрозуміти, що на тлі стрімкого зростання золота (майже в 3 рази) навіть найкращий гривневий депозит виглядає "недуже". З доларом за його нинішньої динаміки таких результатів, як у золота, можна було чекати ціле десятиліття.

Якщо умовно порівняти: актив, який дав +2,9% (долар), і золото, яке виросло в 2,9 раза — різниця вимірюється не відсотками, а кратністю.

Скільки українці купили золота у 2025 році

За попередній рік населення придбало банківських металів 999,9 проби на 58,4 тис. троїцьких унцій (1,8 тонни) на загальну суму $56,1 млн. Проте більшість із цих металів не золото, а срібло (понад 1,3 тонни ~ 1,8 мільйона доларів). В той самий час золота було придбано лише 0,4 тонни — на 54,3 мільйона доларів. Платину та паладій не брали взагалі.

Купівля дорогоцінних металів в Україні. Джерело Нацбанк

Висновок і чому так сталося

Очевидно, що наше населення вкотре вирішило вибрати стабільність замість волатильності. І цього разу ставка не зіграла.

До того ж є деякі додаткові нюанси, що впливають на ринок:

Великий спред між ціною купівлі та зворотного продажу банку в Україні — наприклад, у сріблі різниця на малих злитках може сягати 2,9 раза, у золоті від 8% (на великих злитках) до 16% (на малих);

Купувати такі злитки можна лише у невеликому колі банків.

Курси банківських металів в Україні

Курси банківських металів в Україні

Хоча відразу варто визнати, що навіть з урахуванням цього динаміка золота перекривала банківські комісії та інші витрати.

Проте ситуацією все ж таки скористалися інвестори, які зайшли в метал заздалегідь.

