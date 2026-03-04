Весняний шок для валюти: що коїться з доларом і чого чекати в березні

Тиск на курс роблять одразу кілька факторів

Курс долара в Україні на початку весни продовжує коливатися, встановивши новий рекорд — 43,45 грн станом на 4 березня. Це відбувається одразу з кількох причин — зростання цін на нафту, події на Близькому Сході та залежність країни від імпорту та електроенергії. Але чого варто очікувати українцям упродовж березня?

Що потрібно знати:

Зростання цін на нафту: робить долар дорожчим і збільшує внутрішній попит на валюту

Курс євро падає через слабку реакцію ЄС на зовнішні виклики

Згідно з прогнозами експертів, можливі три сценарії на березень

Економічні експерти пов’язують це із глобальною ситуацією на світовому ринку нафти, геополітичною напруженістю та внутрішніми економічними чинниками. Детальніше про це вони розповіли у коментарях "Телеграфу".

Що відбувається з доларом та євро у березні та чому

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин називає основним чинником — події на Близькому Сході, де продовжується напруженість та збройні конфлікти. За його словами, Нацбанк України має свою стратегію курсоутворення — він використовує її насамперед для основної мети – для зменшення рівня інфляції. Тобто є певна стратегія уповільнення інфляційних процесів, особливо зараз.

У нас більше 90% нафтопродуктів — це імпорт. Імпорт напряму залежиться від курсу. Тобто в зв'язку із тим, що зараз збільшилися на світовому ринку ціни на пальне, автоматично зріс попит на долар всередині країни. Нацбанк вимушений трошки попускати гривню для того, щоби якимось чином адаптувати ту стратегію інфляційних процесів, що він має. Тобто однозначно все то, що зараз відбувається, в тій чи іншій мірі пов'язано із війною на близькому сході і тими перспективами, які там є сьогодні. пояснив експерт.

Олег Пендзин. Фото: https://www.facebook.com/oleg.pendzin

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповідає, що поточна ситуація на валютному ринку безпосередньо пов’язана з війною на Близькому Сході. І подібні спекулятивні ігри є нормальним явищем.

Щодо падіння курсу євро, експерт пояснює, що справа у співвідношенні євро-долара.

Тобто береться за базу курс долар-гривня. Потім дивимось на курс до євро-долар. А євро-долар курс дійсно, відбувалась ревальвація долара по відношенню та євро. Другими словами, якщо раніше був 1,18, зараз 1,16. Ну і як результат це перемножили, тому така ситуація. зазначив співрозмовник.

Кандидат наук з державного управління, економічний експерт Юрій Гаврилечко розповів "Телеграфу", що зростання курсу долара — це досить довгострокові наслідки американської політики, зокрема збіг кількох факторів — від тарифних воєн, які розпочав американський президент Дональд Трамп і на які відреагували дзеркально ЄС і Китай.

І тут виявилося, що для дзеркальних відповідей потрібна дзеркальна база, а все ж таки світовою резервною валютою є саме долар. Це трішечки додало долару, тому що дешевий долар – це покращення можливості експорту американської продукції. Відповідно, це б посилило позиції Трампа і всі, хто вирішив боротися за допомогою тарифів, точно програли. додав експерт.

Ще один важливий момент – геополітична напруга та загострення ситуації на Близькому Сході, війна проти Ірану. Побоювання щодо можливих ракетних ударів роблять інвесторів обережними: гроші шукають безпечних місць для вкладень, куди загроза не долетить. У такій ситуації багато вкладень йдуть у США — це вважається "тихою гаванню". Крім того, Федеральна резервна система США тримає високі відсоткові ставки, що робить вкладення в американські облігації ще привабливішими.

Щодо євро, його курс падає з кількох причин. По-перше, є ті ж чинники "тихої гавані": інвестори бояться ризиків, пов’язаних з Іраном та країнами, що набули конфлікту. По-друге, Європа реагує на кризи повільніше, тому що ЄС не є єдиною державою і бюрократія уповільнює рішення. Економіка Європи відстає від США щодо зростання та можливостей швидко реагувати на зовнішні події.

Європейський центробанк знижує облікову ставку. Вона там і зараз нижча, ніж у Сполучених Штатах. Відповідно євро теж в такий спосіб трохи слабшає. Ну і зновтаки нагадаю, тарифні війни. Якщо євро продовжує бути дорогим, то європейські товари стають неконкурентноспроможними на світовому ринку підсумував співрозмовник.

Юрій Гаврилечко. Фото: Facebook

Інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса в той же час вважає, що ситуація з доларом є простими коливаннями. Тому, за його словами, значного коливання зараз і значного зростання немає.

Чому це могло статися? В тому числі, на фоні укріплення долара по всьому світу, як відносно євро, так і відносно валюти ринків, що розвиваються. Думаю, що Національний банк слідкує за цією динамікою і тому вирішив, що буде логічно, якщо і гривня трошки послабить свої позиції щодо долара. пояснює Фурса.

Прогноз курсу долара на березень 2026

За словами Олега Пендзина, ключовим фактором залишаються події на міжнародній арені, зокрема війна у Перській затоці.

Тобто коли ми з вами говоримо про те, яким ми повинні очікувати курс, напевно, варто розуміти ті політичні наслідки, які матиме, зокрема ця війна і які наслідки для нас матиме ця війна з погляду російсько-української війни. наголосив він.

Зростання цін на нафту на світовому ринку веде до додаткових прибутків для російського глави Володимира Путіна. Тоді він матиме змогу більше витрачати гроші на війну. І це однозначно спричинить посилення військових дій в Україні. Це, на думку експерта, безпосередньо відбивається на внутрішній економіці країни.

Тому зараз прогнозувати курс валют дуже важко, але я думаю, що знову ж таки він повільно послаблюватиметься, бо хочу нагадати, що в державному бюджеті на сьогоднішній момент стоїть курс 45,6 підсумував Пендзин.

Водночас Олександр Охріменко також додає, що все залежатиме від війни в Перській затоці. Якщо вона скоро закінчиться, то курс може навіть повернутися до рівня 43 грн або навіть буде нижчим.

Якщо війна затягнеться, ну, це ж, відповідно будемо бачити подальшу девальвацію, бо війна штовхатиме на девальвацію і в даному випадку, і в Україну. Зараз по всьому світу це відбувається. прогнозує він.

Олександр Охріменко. Фото: https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex

Юрій Гаврилечко каже, що будь-які значні коливання курсу ймовірні десь у період півроку. За його словами, валюта наразі веде себе непередбачувано: з одного боку, Нацбанк та уряд намагаються утримувати курс, використовуючи державні облігації та інші інструменти, щоб гривня різко не падала. З іншого боку, Україна дуже залежить від імпорту та електроенергії, а частина заводів зупиняє виробництво, що уповільнює економіку.

Експерт виділяє три базові сценарії розвитку курсу:

Невеликі коливання в межах 1-2% , які Національний банк здатний згладжувати.

, які Національний банк здатний згладжувати. Затяжна американо-іранська війна , можливе залучення інших країн (Північна Корея, Китай) — стрибок курсу може становити 5–10% .

, можливе залучення інших країн (Північна Корея, Китай) — стрибок курсу може становити . Помірно ризикований сценарій : активізація бойових дій в Україні, продовження конфлікту на Близькому Сході та затримка зовнішніх кредитів ЄС — курс може просісти на 3–5%.

Експерт вважає, що найбільш вірогідним є саме третій варіант.

Якісь суттєві коливання курсу можливі десь за півроку, а не цього місяця. Зараз вони будуть швидше ситуативні і там і там плюс-мінус 3% прогнозує експерт.

Тим часом, Сергій Фурса припускає, що в березні поточного року значних коливань не буде.

Сергій Фурса. Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найгірший спосіб зберігання заощаджень під час війни. Важливо знати, де безпечніше зберігати свої кошти — на банківських картках, готівкою чи, можливо, варто звернути увагу на криптовалюту.