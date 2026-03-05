Є шанс на відкат: аналітик назвав умову, за якої долар знову опуститься нижче 43 грн

Подібні процеси відбуваються і на світових валютних ринках

Курс долара в Україні в останні дні повільно, але зростає, вже досягши понад 43 гривень. На нього вплинув військовий конфлікт на Близькому Сході.

Що потрібно знати:

Долар ще може опуститися нижче 43 грн

У разі затягування конфлікту гривня продовжить девальвувати

Офіційний курс НБУ піднявся з 43,455 до 43,717 грн за долар за добу

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко для матеріалу "Телеграфу" Весняний шок для валюти: що коїться з доларом і чого чекати в березні пояснив, що курс ще може опуститися нижче за цю позначку. Такий сценарій можливий, якщо війна в Перській затоці швидко закінчиться.

Якщо ж війна затягнеться, українці побачать подальшу девальвацію, тобто гривня буде дешевшати відносно долара. Він наголосив і що подібний процес зараз відбувається в усьому світі.

Що з курсом долара 5 березня

Тільки за останню добу, з 4 на 5 березня курс долара в Україні помітно зріс. За даними сайту Мінфін, середній курс купівлі в банках підвищився з 43,40 грн до 43,60 грн за долар (+20 коп.), а продажу — з 43,875 грн до 44,195 грн (+32 коп.).

Курс долара США до гривні на 5 березня

Водночас офіційний курс, встановлений Нацбанком, зріс із 43,455 грн до 43,717 грн за долар, тобто приблизно на 26 копійок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім валюти, росте ціна на природний газ через військові дії на Близькому Сході. Це може вплинути на ціни в Україні.