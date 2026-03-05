Гроші будуть, але не зараз: куди зникли 6500 грн за програмою "Тепла зима" та куди їх витратити

Глава уряду повідомила, коли можна чекати виплату

Виплати за програмою "Тепла зима" затримуються. Частина українців, які подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 6500 грн, так і не отримали свої кошти вчасно. Ситуація викликала чимало запитань, проте в уряді надали роз’яснення щодо причин паузи.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила, чому українці і досі не отримали гроші. За її словами, була затримка із завершенням бюджетного року та закриттям рахунків. Вона запевнила, що всі нарахування "будуть здійснені в повному обсязі" — у березні.

Виплати поки не отримали 50 721 одержувачів, які подали заявки ще наприкінці 2025 року. Свириденко зазначила, що кошти передбачені в бюджеті програми. Глава уряду каже, що загалом по 6500 грн мають отримати 410 тис. українців.

У Пенсійному фонді України (ПФУ), через який і здійснюються виплати, уже теж звертали увагу на проблему. У середині лютого там пояснили, що необхідні зміни до нормативних документів – щоби використовувати для зимових виплат кошти, передбачені в бюджеті фонду на 2026 рік.

Хто отримає 6500 грн "за зиму"

Програма "Тепла зима" передбачає одноразову виплату 6 500 грн для найбільш вразливих категорій українців. Серед них:

діти з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

діти з малозабезпечених сімей;

діти з інвалідністю або під опікою;

вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

особи з інвалідністю I групи серед ВПО;

самотні пенсіонери з надбавкою на догляд.

Загальний бюджет програми становить 4,3 млрд грн. Виплати здійснює Пенсійний фонд. Кошти можна використовувати протягом шести місяців на одяг, взуття, ліки, транспорт або товари першої необхідності.

