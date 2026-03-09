Українці отримуватимуть втричі більше кешбеку — але лише на ці товари

У Нацкешбека з’явилися два рівні виплат

З 1 березня програма "Національний кешбек" змінила модель нарахування бонусів. Наразі замість фіксованих 10% сума повернених коштів залежатиме від категорії покупок.

"Телеграф" розповідає про те, за які продукти нараховують утричі більше кешбеку. Так, за даними пресслужби Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, відтепер програма працює за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку: — 5% або 15%.

За що повернуть більше грошей:

15% кешбеку нараховується на споживчі товари українського виробництва у категоріях, де частка імпорту у споживчому кошику перевищує 35%.

Йдеться, зокрема, про непродовольчі товари :

косметику;

засоби гігієни;

побутову хімію;

товари для дому (електроніка, побутова техніка);

товари для ремонту та будівництва;

товари для хобі та відпочинку;

іграшки та товари для дітей;

товари для тварин;

канцелярію;

книжки;

одяг;

взуття.

Продукти, виготовлені в Україні. Фото: "Слово та Справа"

А також про окремі продукти харчування та напої :

тверді сири;

м'які сири;

деякі види макаронних виробів;

деякі види круп (гречані, вівсяні);

вино.

