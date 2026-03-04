Українці отримують гроші на дітей: скільки платять та які проблеми з новими виплатами

Нові соцвиплати на дітей вже отримують десятки тисяч родин

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні почали виплачувати "дитячу допомогу" по-новому. "Телеграф" розбирався, про які виплати йдеться та на що скаржаться отримувачі.

Що потрібно знати:

Діють дві програми — єЯсла та допомога щомісяця на дітей до 1 року

Спецрахунки для виплат відкривають у Ощадбанк

Уряд анонсує розширення можливостей подачі заявок через застосунок "Дія"

Як повідомила Свириденко, спеціальні рахунки для отримання коштів відкривають в Ощадбанку. Йдеться про два види нарахувань — єЯсла та виплата на дитину до 1 року.

Гроші за програмою єЯсла отримують наразі 1370 людей — це 8 000 грн для тих матерів/батьків/опікунів, які вийшли на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік. Щомісячну суму можна витратити на оплату няні, асистента чи садочка.

Понад 46 тисяч родин отримали збільшену виплату на дітей до 1 року. З 1 січня ця виплата становить 7 000 грн щомісяця. "Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію. Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин", — зазначає Свириденко.

Водночас українці, які отримують виплати жаліються на певні проблеми. Перша — подавати документи потрібно було через Пенсійний фонд, який не міг впоратися з таким навантаженням. Друга — отримати виплати можна тільки в Ощадбанку, навіть якщо при реєстрації була вказана картка в іншому банку.

Пенсійний фонд переводить виплати на Ощадбанк/ Скріншот

Щоб отримати фізичну картку або кошти з рахунку матерям з маленькими дітьми доводиться стояти годинами в черзі на відділеннях.

Українка скаржиться на черги в Ощадбанку з мам з маленькими дітьми/ Скріншот

Зазначимо, у Мінсцполітики нещодавно опублікували, як виглядає наразі алгоритм отримання виплат на дитину.

Як отримати виплату 7000 на дитину

Як отримати виплату 7000 на дитину

Раніше "Телеграф" розповідав, що з січня також змінили й інші соціальні виплати. Зокрема, зросли виплати при народженні дитини, допомога батькам дітей з інвалідністю тощо.