Українці отримують гроші на дітей: скільки платять та які проблеми з новими виплатами

Галина Михайлова
04 березня 2026, 12:16
Немовля.

Нові соцвиплати на дітей вже отримують десятки тисяч родин

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що в Україні почали виплачувати "дитячу допомогу" по-новому. "Телеграф" розбирався, про які виплати йдеться та на що скаржаться отримувачі.

Що потрібно знати:

  • Діють дві програми — єЯсла та допомога щомісяця на дітей до 1 року
  • Спецрахунки для виплат відкривають у Ощадбанк
  • Уряд анонсує розширення можливостей подачі заявок через застосунок "Дія"

Як повідомила Свириденко, спеціальні рахунки для отримання коштів відкривають в Ощадбанку. Йдеться про два види нарахувань — єЯсла та виплата на дитину до 1 року.

Гроші за програмою єЯсла отримують наразі 1370 людей — це 8 000 грн для тих матерів/батьків/опікунів, які вийшли на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік. Щомісячну суму можна витратити на оплату няні, асистента чи садочка.

Понад 46 тисяч родин отримали збільшену виплату на дітей до 1 року. З 1 січня ця виплата становить 7 000 грн щомісяця. "Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію. Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин", — зазначає Свириденко.

Водночас українці, які отримують виплати жаліються на певні проблеми. Перша — подавати документи потрібно було через Пенсійний фонд, який не міг впоратися з таким навантаженням. Друга — отримати виплати можна тільки в Ощадбанку, навіть якщо при реєстрації була вказана картка в іншому банку.

Пенсійний фонд переводить виплати грошей на дитину на Ощадбанк
Пенсійний фонд переводить виплати на Ощадбанк/ Скріншот

Щоб отримати фізичну картку або кошти з рахунку матерям з маленькими дітьми доводиться стояти годинами в черзі на відділеннях.

Українка скаржиться на черги в Ощадбанку з мам з маленькими дітьми
Українка скаржиться на черги в Ощадбанку з мам з маленькими дітьми/ Скріншот

Зазначимо, у Мінсцполітики нещодавно опублікували, як виглядає наразі алгоритм отримання виплат на дитину.

Як отримати виплату 7000 на дитину покрокова інструкція
Як отримати виплату 7000 на дитину
Як отримати виплату 7000 на дитину
Як отримати виплату 7000 на дитину

Раніше "Телеграф" розповідав, що з січня також змінили й інші соціальні виплати. Зокрема, зросли виплати при народженні дитини, допомога батькам дітей з інвалідністю тощо.

