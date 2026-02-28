Українці отримуватимуть більше грошей? Які зміни чекають "Національний кешбек" у березні

Гроші можна витрачати не тільки на комуналку та ліки

З березня в Україні стартує низка змін, яка торкнеться й "Національного кешбеку". Одна з відсоткових ставок добре зросте.

Про це "Телеграф" розповів у матеріалі "Від мобілізації до кешбеку: повний список змін з 1 березня".

Уже з 1 березня програма "Національного кешбеку" працюватиме за двома ставками — 5 та 15 відсотків залежно від товарної категорії. 15% буде впроваджено для категорій з високою кількістю імпорту, раніше це було 10%, а 5% — для інших товарів. Таким чином українці отримуватимуть ще більше грошей за цією програмою.

Уряд планує підтримати українських виробників у висококонкурентних галузях: косметика, канцелярія, одяг та взуття, товари для тварин, побутхімія, товари для дому та ремонту, частина сирів, макаронів та круп. На хліб, м'ясо, рибу, фрукти, молочні продукти, овочі, яйця, консерви, солодощі, іншу бакалію, ліки та товари для саду — 5%.

На що можна витратити "Національний кешбек":

комунальні послуги

благодійність

поштові послуги

ліки українського виробництва

книги

продукти.

