Росіяни зламали базу НБУ? Чи витекли персональні дані українців та де була "слабка ланка"

Галина Михайлова
Невідомі отримали доступ до персональних даних Новина оновлена 19 лютого 2026, 15:15
Невідомі отримали доступ до персональних даних. Фото Колаж "Телеграфу"

Національний банк України повідомив про кібератаку на компанію-продавця монет

Російські хакери отримали доступ до даних, пов'язаних із нацбанком України — інформацію користувачів. Атакували компанію підрядника — інтернет-магазин нумізматики.

Що потрібно знати:

  • Зловмисники могли отримати імена та прізвища клієнтів, номери телефонів, e-mail та адреси доставки
  • Конфіденційні дані, пов’язані з банківськими операціями чи реквізити платіжних карток, за твердженням банку, не скомпрометовані
  • У НБУ зазначили, що критичні системи були ізольовані, тому інцидент не вплинув на їхню роботу

Про атаку розповідає НБУ. За їхніми даними зловмисники могли отримати такі дані: ім’я / прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставки нумізматичної продукції. Проте конфіденційні дані, пов'язані із банківськими операціями чи реквізити платіжних карток не скомпрометовані, стверджують в банку.

"Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту", — йдеться в заяві. Наразі інтернет-магазин нумізматики не працює.

В компанії також наголосили, що інцидент у підрядника не вплинув на НБУ завдяки ізоляції від критичних систем. У фінустанові зазначили, що це була Supply chain-атака, поширена серед хакерів в усьому світі.

Економіст Володимир Компанієць зазначив, хто стоїть за атакою та показав скріншоти вкрадених даних. Їх вже оприлюднили. "Російські хакери зламали інтернет-магазин Національного банку України і вивантажили звідти персональну інформацію про всіх клієнтів. База вже є на закритих форумах", — каже він.

Викрадена база даних
Викрадена база даних/ Володимир Компанієць, Фейсбук

Чим загрожує злам підрядника НБУ

У зв’язку з можливими ризиками фішингу клієнтів просять бути уважними та пам’ятати:

  • працівники НБУ не просять підтверджувати персональні дані в листах
  • не телефонують для уточнення реквізитів платіжних карток
  • не надсилають посилань для "термінової верифікації"
  • не пропонують альтернативні способи оплати.

Раніше "Телеграф" розповідав, які банки в Україні найбільше штрафують клієнтів. Серед лідерів — відомі фінансові установи.

