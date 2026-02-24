П’ятий рік великої війни. Нардепи дали прогноз, чи зупинять Путіна у 2026-му

Кремль лише імітує переговори

Позаду вже чотири роки повномасштабної війни Росії проти України. Нардепи поділилися з "Телеграфом" прогнозами, чи триватиме війна та яким буде її п'ятий рік.

Що треба знати:

Нардепи не бачать ознак, що Путін готовий зупинити війну

Кремль не досяг своїх цілей, тому продовжить воювати

Покласти край війні можу тільки економічний та військовий тиск на Росію

"Телеграф" запитав у народних обранців про їхні прогнози щодо припинення чи продовження війни. Своїми думками поділилися народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура, народний депутат, член Комітету ВР з питань економічного розвитку Галина Янченко, та нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Олександр Качура: Росія веде війну на виснаження

Олександр Качура прогнозує, що війна, на жаль, триватиме доти, доки Росія не буде виснажена економічно, політично та військово.

На сьогоднішній день немає жодних підстав вважати, що мир близько. Я тут погоджуюся з думкою Віталія Портнікова (журналіст та політичний оглядач, — ред.), який каже, що Російська Федерація почала багаторічну війну на виснаження і продовжує це робити. І тільки економічний тиск реальний, військовий тиск її зупинить, — каже нардеп

Качура додав, що росіяни будуть продовжувати знищити нашу державу. На жаль, ознак того, що Росія готова зупинитися, немає.

По всім ознакам, по моїй аналітиці, по тому, що я спілкуюся з топами нашої країни, інших держав західних – жодних ознак, що ця трагедія найближчим часом закінчиться – немає, — сказав Качура

Проте, наголосив він, треба робити все, щоб припинити війну, використовуючи всі дипломатичні можливості. Навіть один день перемир’я, наприклад, в повітрі, врятує життя людей і на фронті, і в тилових містах, зазначив Качура.

Галина Янченко: Тиску на РФ для припинення війни у переговорах майже немає

Галина Янченко сказала "Телеграфу", що також не бачить ознак, що завершення війни близько. Вона оцінила переговорний процес як "дуже-дуже повільний із майже відсутнім тиском на Росію".

На мою точку зору, переговорний процес і відповідно завершення війни може відбутися тільки якщо суттєво зміняться умови переговорів: тиск не на жертву агресії, а на агресора для того, щоб ситуація змінилася, — каже нардепка

Вона також відповіла на питання, чи можливе повернення окупованих територій України зараз. Це може відбутися лише коли Україна буде "надзвичайно сильною".

На мою точку зору, які ключові гарантії безпеки України знаходяться в ній самій. Це сильна українська армія і сильний український обороно-промисловий комплекс. Вже зараз я спілкуюся з багатьма своїми колегами, політиками і дипломатами європейськими, вже зараз вони говорять, що українська армія найсильніша, найпотужніша, найбільш досвідчена армія Європи. Це визнають всі: британці, німці, французи, Галина Янченко

Єгор Чернєв: Росія не досягла цілей війни, вона триватиме

Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв солідарний з колегами. Він відповів "Телеграфу", що не бачить жодних сигналів з боку РФ, що вона готова закінчити війну.

Тому, на мою думку, на жаль, буде імітація з боку Російської Федерації, продовження імітації переговорів. Можливо в якийсь момент часу з цих переговорів вийдуть Сполучені Штати. Але війна продовжиться. Більш того, Російська Федерація на сьогоднішній день не досягла своїх цілей, які вона ставила для себе. І щодо повернення впливу на колишні країни Варшавського договору, і повернення впливу на країни Балтії і, як мінімум, окупацію Донбасу, — пояснив свою думку Чернєв

Він наголосив, що єдине, що може зупинити Росію — це фактори, які будуть знижувати її здатність продовжити війну. Зокрема — погіршення стану російської економіки та проблеми в виробництві озброєння.

Основною задачею для України в умовах п'ятого року війни Чернєв вважає зміни у мобілізації, які б створювали більше стимулів. Він наголосив, що європейські партнери приходять до розуміння, що допомога Україні вистояти — це допомога їм самим.

Саме тому вони включилися більше. Саме тому знайшли фінансування на наступні два роки. Саме тому вони збільшують власне виробництво озброєння і співпрацюють в тому числі з нашими компаніями, розуміючи, що ми на сьогодні виробляємо найсучасніше озброєння в розрізі питання дронів, — резюмував нардеп

