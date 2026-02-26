Від мобілізації до кешбеку: повний список змін з 1 березня

Березень принесе підвищення виплат, нові податкові правила та зміну тарифів мобільних операторів

З 1 березня українців чекає низка змін, які торкнуться усіх категорій населення. Зокрема, пенсіонерів, військовозобов'язаних, бізнесу. "Телеграф" зібрав основне.

Військовий облік

Категорії військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації не змінюються, проте в березні контроль за військовим обліком посилиться. Наразі впроваджуються елементи цифровізації, зокрема очікується сповіщення про повістки в "Резерв+", інтеграція реєстрів відстрочок та бронювання тощо. Коли впровадять все необхідне — за процесом встановлять суворіший цифровий контроль, зокрема і щодо причин відстрочки.

Індексація пенсій

З 1 березня пенсії більшості пенсіонерів будуть проіндексовані на 12,1%. Важливо, що індексується тільки "тіло" пенсії, без урахування надбавок. Вона не стосується суддів та прокурорів, отримувачів максимальної пенсії та тих, чиї виплати вже підвищили до мінімально гарантованого рівня. Підвищення має скласти від 100 до 2595 грн.

Про виплати родинам загиблих та зниклих безвісти захисників/захисниць

З 1 березня виплати непрацездатним членам родин загиблих, померлих та зниклих під час оборони України захисників/захисниць мають підвищити до 12 810 грн на кожного непрацездатного та одному непрацездатному утриманцю. Якщо непрацездатних утриманців два та більше — виплата 10 020 грн. Важливо, що має бути статус члена сім'ї загиблого у дитини та пенсія у зв'язку із втратою годувальника.

"Національний кешбек"

Нараховувати "Національний кешбек" будуть по-новому, впроваджують 15% для категорій, де висока кількість імпорту та 5% для інших товарів. До 1 березня діяла ставка 10%. Це має підтримати українських виробників у висококонкурентних галузях: косметика, канцелярія, одяг та взуття, товари для тварин, побутхімія, товари для дому та ремонту, частина сирів, макаронів та круп. На хліб, м'ясо, рибу, фрукти, молочні продукти, овочі, яйця, консерви, солодощі, іншу бакалію, ліки та товари для саду — 5%.

На що можна витратити "Національний кешбек":

комунальні послуги

благодійність

поштові послуги

ліки українського виробництва

книги

продукти.

Заміна грошей

Нацбанк з 2 березня виводить з обігу купюри 1,2,5 та 10 гривень (зразки 2023-2027 років). Ними не можна буде розрахуватися, однак їх можна обміняти без обмежень у відділеннях банків до 26 лютого 2027 року. Замість них видають монети.

Купюри замінюють на банкноти

Купюри 200 грн

З 25 лютого в Україні ввели в готівковий обіг новий вид банкнот 200 грн. Відрізняються вони тільки гаслом "Слава Україні!Героям слава!" на одному з боків і є рівноцінними платіжним засобом, що перебуватимуть в користуванні із банкнотами зразка 2019 року.

Виплати деяким професіям по 20 тисяч гривень

З січня по березень енергетики, працівники підприємств ЖКГ та Укрзалізниці залучені до відновлювальних робіт отримують доплату в сумі 20 тисяч гривень. Постанову про експериментальний проєкт Кабмін прийняв 23 січня.

Перехід на літній час

28 березня в Україні планується перехід на літній час. 0 3 ночі годинник потрібно перевести на годину вперед. Проте, перехід ще можуть скасувати, адже закон про це лежить на підписі у президента ще з 2024 року.

Реєстрація на НМТ

До 3 березня стане відомо, в яких країнах та містах можна буде здати НМТ за межами України. Самі сесії будуть з 20 травня по 25 червня — основна, 17-24 липня додаткова. Зареєструватися потрібно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Основна реєстрація починається 5 березня і триватиме до 2 квітня 2026 року. Додаткова — з 11 по 16 травня.

Звітність для підакцизних товарів

Виробники та продавці підакцизних товарів подаватимуть звітність щомісячно до Держподаткової служби за новими формами. Йдеться про виробників та продавців алкоголю, тютюну, біоетанолу, замінників тютюну, рідин для електронних цигарок, імпортерів таких товарів тощо. Малі виробництва пива та вина також мають звітувати по-новому.

Податкові звіти в березні

До 2 березня потрібно подати фінансові звіти за 2025 рік. Також це останній день сплати податків за січень 2026 року:

земельного податку,

ПДВ

ПДФО та військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу

акцизного податку

орендна плата за землі.

Тарифи мобільних операторів

З 1 березня SIM Київстар в пристроях стане дорожчою. Тариф зростає до 2 грн на день, надається до 50 МБ інтернету, 50 SMS та 50 хвилин на день. Також зросте ціна на тарифи:

Смачний

• Київстар Комфорт 2018

• LOVE UA Базовий

• LOVE UA Свобода/Свобода 2022

• Безлім Соцмережі

• Без меж lite

• ТВІЙ Улюблений

Vodafone Україна також підвищує вартість тарифів. Зокрема це стосується:

Joice

Joice Start 2023

SuperNet Start+

Joice Start

Joice Start Special

Turbo

Joice PRO

Joice PRO 2023

SuperNet Pro

Joice MAX 2023

Joice MAX

SuperNet Unlim

Light+.

Ціна зросте на 50-90 грн, залежно від тарифу та оператора.