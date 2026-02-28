Не тільки свідоцтва. Які незвичні документи можуть допомогти прослідкувати родовід

Більшість людей навіть не здогадуються, якими могли бути їх пращури

Дослідити родовід в Україні виявляється складним завданням, оскільки державні фонди втратили назавжди безліч архівних документів. Проте іноді є "дотичні" знахідки, які допомагають у генеалогічних розслідуваннях.

Це можуть бути як кримінальні справи, так і довідки місцевих медзакладів. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генеалог Сергій Фазульянов.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Як розкопати свій родовід до "20-го коліна", якщо документів майже немає: інтерв'ю з генеалогом

Що потрібно знати:

Багато архівних документів в Україні втрачені назавжди

Результати дослідження родоводу можуть не сподобатись замовникам

Вийти на слід допомагають "супутні" документи

Неочікувані знахідки

За словами генеаолога, пошуки іноді виводять на слід, якого замовники воліли би не бачити. Такі "неочікувані знахідки" часто виявляються справжнім випробуванням для родини.

"Дуже непростим питанням є ситуації, коли пращури проходять у кримінальних справах, пов'язаних з сексуальним насильством. Водночас в цій справі зберігся посімейний список підозрюваного — два десятки людей з родини, три-чотири покоління від його діда. Розкішна знахідка, хоча може не подобатись клієнтам", — зазначив Фазульянов.

Сергій Фазульянов

Він згадав ще один епізод зі своєї практики. У 2011-2012 роках він прийшов до Донецького архіву переглянути документи Юзівського госпіталю часів німецької окупації де на нього чекала важка розмова з колишньою директоркою установи. Він пояснив, що в архіві зберігались списки хворих на венеричні хвороби, зокрема, сифіліс. І більшість із них виявилися колаборантами, а не німцями.

"Вона мені каже: "Вам же не було б приємно дізнатися, що ваш прадід лікувався від сифілісу". І відмовила у видачі — без жодних юридичних підстав. Тоді це був темний період у роботі з архівами. В ті часи дуже багато забороняли, не хотіли видавати. Зараз би таке взагалі не обговорювалося б", — розповів Фазульянов.

