Меланія Трамп, Олена Зеленська чи Бріжит Макрон? Хто з перших леді має найнижчий зріст

Перші леді завжди знаходяться у центрі уваги, їх оцінюють за стиль, манеру поведінки та публічні образи. Цікавим фактом залишається їх зріст. Наприклад, цікаво дізнатися, хто найнижчий — Олена Зеленська, Меланія Трамп чи Бріжит Макрон?

"Телеграф" вирішив порівняти зріст перших леді України, США та Франції. На публічних заходах вони майже завжди з’являються на підборах.

Хто нижча на зріст — Олена Зеленська, Меланія Трамп чи Бріжит Макрон?

Перші леді держав часто приковують до себе не менше уваги, ніж їхні чоловіки-президентів. У мережі часто обговорюють їхні дипломатичні жести, бездоганні образи й навіть такі деталі, як зріст, адже від цього залежить, як сидить вбрання та наскільки гармонійно пані виглядають на офіційних заходах.

Який зріст у Меланії Трамп, Фото: Getty Images

Судячи з даних із відкритих джерел, серед цих трьох перших леді вища за всіх Меланія Трамп, її зріст становить 180 см. Така статність у поєднанні з модельною зовнішністю дозволила їй у молодості побудувати блискучу кар’єру на подіумах Мілана та Нью-Йорка. Високий зріст дозволяє Меланії виглядати стильно у будь-якому одязі.

Меланія Трамп та Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

А у кого ж найнижчий зріст? На спільних кадрах Олена Зеленська та Бріжит Макрон часто виглядають практично однакового зросту, але перша леді Франції віддає перевагу високим підборам.

Олена Зеленська та Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

Французькі видання вказують, що зріст дружини Еммануеля Макрона становить 1,64 см, хоча в деяких ЗМІ пишуть, що Бріжит трохи вище — 1,68 см. Вона майстерно підкреслює свою стрункість короткими спідницями та взуттям на шпильці, що візуально додає їй ще кілька сантиметрів.

Який зріст у Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

Щодо Олени Зеленської, то її точних даних в офіційних біографіях також немає, проте її зріст оцінюють у межах 165–168 см. Вона лише трохи нижча за свого чоловіка Володимира Зеленського, чий зріст становить 170 см.

Який зріст у Олени Зеленської, Фото: Getty Images

Перша леді України часто віддає перевагу класичним костюмам та взуттю на стійкому підборі. Це робить її образ м’яким та елегантним.

Олена Зеленська та Меланія Трамп, Фото: Instagram Олени Зеленської

