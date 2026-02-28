Меланія Трамп, Олена Зеленська чи Бріжит Макрон? Хто з перших леді має найнижчий зріст
Дані щодо зросту перших леді відрізняються у джерелах
Перші леді завжди знаходяться у центрі уваги, їх оцінюють за стиль, манеру поведінки та публічні образи. Цікавим фактом залишається їх зріст. Наприклад, цікаво дізнатися, хто найнижчий — Олена Зеленська, Меланія Трамп чи Бріжит Макрон?
"Телеграф" вирішив порівняти зріст перших леді України, США та Франції. На публічних заходах вони майже завжди з’являються на підборах.
Хто нижча на зріст — Олена Зеленська, Меланія Трамп чи Бріжит Макрон?
Перші леді держав часто приковують до себе не менше уваги, ніж їхні чоловіки-президентів. У мережі часто обговорюють їхні дипломатичні жести, бездоганні образи й навіть такі деталі, як зріст, адже від цього залежить, як сидить вбрання та наскільки гармонійно пані виглядають на офіційних заходах.
Судячи з даних із відкритих джерел, серед цих трьох перших леді вища за всіх Меланія Трамп, її зріст становить 180 см. Така статність у поєднанні з модельною зовнішністю дозволила їй у молодості побудувати блискучу кар’єру на подіумах Мілана та Нью-Йорка. Високий зріст дозволяє Меланії виглядати стильно у будь-якому одязі.
А у кого ж найнижчий зріст? На спільних кадрах Олена Зеленська та Бріжит Макрон часто виглядають практично однакового зросту, але перша леді Франції віддає перевагу високим підборам.
Французькі видання вказують, що зріст дружини Еммануеля Макрона становить 1,64 см, хоча в деяких ЗМІ пишуть, що Бріжит трохи вище — 1,68 см. Вона майстерно підкреслює свою стрункість короткими спідницями та взуттям на шпильці, що візуально додає їй ще кілька сантиметрів.
Щодо Олени Зеленської, то її точних даних в офіційних біографіях також немає, проте її зріст оцінюють у межах 165–168 см. Вона лише трохи нижча за свого чоловіка Володимира Зеленського, чий зріст становить 170 см.
Перша леді України часто віддає перевагу класичним костюмам та взуттю на стійкому підборі. Це робить її образ м’яким та елегантним.
