Страшний сон жінки? Які листівки в СРСР дарували на 8 березня

Зараз таких і не зустрінеш

Міжнародний жіночний день, який святкують 8 березня, одне з улюблених свят жінок. Але не всі знають, що в часи СРСР пишних подарунків та святкувань не було. Жінки в цей день отримували квіти та листівки, іноді солодощі.

"Телеграф" покаже, як виглядали перші листівки з 8 березня. Зауважимо, що в СРСР святкувати Міжнародний жіночий день почали з 1921 року.

Однак це свято рівності та жіночності досить швидко стало ще одним інструментом пропаганди. Адже фактично жінок закликали буди усюди і мати кілька ролей. На роботі — перша робітниця, вдома — зразкова мати та любляча жінка, у вихідні — комсомолка, спортсменка. Тільки зараз можна побачити скільки роботи та очікувань покладали на прекрасну стать.

Листівки з 8 березня з СРСР. Фото: відкриті джерела

Досить добре це відображали й листівки. Адже на більшості були або пропагандистські написи, на кшталт "Героїчній радянській жінці слава", або досить подвійні вітання "Мами будь-які важливі, мами будь-які потрібні". Основна мета цих листівок полягала у підкріпленні пропаганди СРСР та не дати жінка можливість забути "своє місце" в радянському суспільстві.

Листівки з 8 березня з СРСР. Фото: відкриті джерела

Листівки з 8 березня з СРСР. Фото: відкриті джерела

Які листівки дарували на 8 березня. Фото: відкриті джерела

На листівках часто жінок зображували одразу в кількох ролях: мама, лікар, вчитель і навіть космонавт. Усюди вони були усміхнені, щасливі та гарні. Але якщо задуматись, на цих зображеннях все було досить далеким від правди, особливо враховуючи реалії життя в СРСР.

Листівки з 8 березня з СРСР. Фото: відкриті джерела

Листівки з 8 березня з СРСР. Фото: відкриті джерела

