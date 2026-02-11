Українські переговірники можуть поїхати просто до Путіна в Москву - ЗМІ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В даний час переговори фактично стоять на місці
У рамках обговорення можливих засобів прискорення переговорного процесу розглядається варіант особистої поїздки української делегації до Москви. Метою є прямі переговори із російським головою Володимиром Путіним.
Що потрібно знати:
- Російська переговорна група стала більш конструктивною, але не має повноважень для ключових рішень
- Обговорюється участь міжнародних гарантів безпеки
- Пряма зустріч із Путіним розглядається як спосіб реально прискорити переговорний процес
Про це пише Telegram-канал "Ukraine context", посилаючись на свої джерела. Зазначаючи, що чинний склад російської переговорної групи більш конструктивний у порівнянні з попереднім, проте її представники не мають достатніх повноважень для прийняття ключових рішень.
"Тому переговори фактично "стоять на місці", — йдеться у матеріалі.
Серед механізмів прискорення процесу, що обговорюються, розглядається варіант за участю міжнародних гарантів безпеки. Зазначається, що нібито спецпосланець США Стів Уіткофф і бізнесмен, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер пропонують виступити як "гаранти безпеки".
"Їх літак має прилетіти до Варшави, де забере наших переговорників і полетить до "Внуково" (у Москві, — Ред.). Після чого обидві делегації проведуть прямі переговори з Путіним", — повідомили у матеріалі.
Але при цьому залишається під питанням участь глави Офісу президента Кирила Буданова, якого РФ заочно "заарештувала" у 2023 році за надуманими звинуваченнями.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли будуть нові переговори і чи є зміни у позиції Росії. Зібрано головні заяви українського президента Володимира Зеленського.