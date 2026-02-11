Українські переговірники можуть поїхати просто до Путіна в Москву - ЗМІ

В даний час переговори фактично стоять на місці

У рамках обговорення можливих засобів прискорення переговорного процесу розглядається варіант особистої поїздки української делегації до Москви. Метою є прямі переговори із російським головою Володимиром Путіним.

Що потрібно знати:

Російська переговорна група стала більш конструктивною, але не має повноважень для ключових рішень

Обговорюється участь міжнародних гарантів безпеки

Пряма зустріч із Путіним розглядається як спосіб реально прискорити переговорний процес

Про це пише Telegram-канал "Ukraine context", посилаючись на свої джерела. Зазначаючи, що чинний склад російської переговорної групи більш конструктивний у порівнянні з попереднім, проте її представники не мають достатніх повноважень для прийняття ключових рішень.

"Тому переговори фактично "стоять на місці", — йдеться у матеріалі.

Серед механізмів прискорення процесу, що обговорюються, розглядається варіант за участю міжнародних гарантів безпеки. Зазначається, що нібито спецпосланець США Стів Уіткофф і бізнесмен, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер пропонують виступити як "гаранти безпеки".

"Їх літак має прилетіти до Варшави, де забере наших переговорників і полетить до "Внуково" (у Москві, — Ред.). Після чого обидві делегації проведуть прямі переговори з Путіним", — повідомили у матеріалі.

Але при цьому залишається під питанням участь глави Офісу президента Кирила Буданова, якого РФ заочно "заарештувала" у 2023 році за надуманими звинуваченнями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли будуть нові переговори і чи є зміни у позиції Росії. Зібрано головні заяви українського президента Володимира Зеленського.