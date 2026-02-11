Рус

Українські переговірники можуть поїхати просто до Путіна в Москву - ЗМІ

Анастасія Мокрик
Володимир Путін Новина оновлена 11 лютого 2026, 12:56
Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

В даний час переговори фактично стоять на місці

У рамках обговорення можливих засобів прискорення переговорного процесу розглядається варіант особистої поїздки української делегації до Москви. Метою є прямі переговори із російським головою Володимиром Путіним.

Що потрібно знати:

  • Російська переговорна група стала більш конструктивною, але не має повноважень для ключових рішень
  • Обговорюється участь міжнародних гарантів безпеки
  • Пряма зустріч із Путіним розглядається як спосіб реально прискорити переговорний процес

Про це пише Telegram-канал "Ukraine context", посилаючись на свої джерела. Зазначаючи, що чинний склад російської переговорної групи більш конструктивний у порівнянні з попереднім, проте її представники не мають достатніх повноважень для прийняття ключових рішень.

"Тому переговори фактично "стоять на місці", — йдеться у матеріалі.

Серед механізмів прискорення процесу, що обговорюються, розглядається варіант за участю міжнародних гарантів безпеки. Зазначається, що нібито спецпосланець США Стів Уіткофф і бізнесмен, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер пропонують виступити як "гаранти безпеки".

"Їх літак має прилетіти до Варшави, де забере наших переговорників і полетить до "Внуково" (у Москві, — Ред.). Після чого обидві делегації проведуть прямі переговори з Путіним", — повідомили у матеріалі.

Але при цьому залишається під питанням участь глави Офісу президента Кирила Буданова, якого РФ заочно "заарештувала" у 2023 році за надуманими звинуваченнями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли будуть нові переговори і чи є зміни у позиції Росії. Зібрано головні заяви українського президента Володимира Зеленського.

#Москва #Переговори #Володимир Путін #Українська делегація #Джаред Кушнер #Стів Віткофф