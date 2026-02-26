Трамп підганяє Зеленського? Що у США кажуть про переговори та коли буде наступний раунд

Білий дім налаштований рішуче, але не буде чекати довго

Президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським наголосив, що він хоче закінчити війну якомога швидше. У Білому домі переконані, що терпіння американського лідера не безмежне.

Що треба знати:

Трамп та Зеленський провели телефону розмову 25 лютого ввечері

Наразі США не хочуть виходити з переговорного процесу між Україною та РФ

За даними Аxios, розмова лідерів країн тривала приблизно 30 хвилин. Джерела кажуть, що бесіда була дуже доброзичливою і позитивною.

Під час неї Зеленський подякував Трампу за всю надану допомогу і сказав, що тільки президент США може змусити главу Кремля Володимира Путіна припинити війну. Голова Білого дому наголосив, що хоче закінчити війну якомога швидше.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо застеріг сторони, що терпець Трампа може увірватись. Тобто він не буде довго чекати поки сторони домовляться, хоча зараз Білий дім не налаштований виходити з переговорів.

"Чи вважаю я, що терпіння президента безмежне? Ні, не вважаю. Але я не буду передбачати, коли воно вичерпається або в який момент він вирішить більше цього не робити", — сказав Рубіо.

Він додав, що в деяких питаннях між Україною та Росією є чималий прогрес, але є ті, які наразі не вдалось вирішиТИ. Саме вони нібито гальмують мирні переговори.

На коли заплановані переговори України та Росії

За словами Зеленського, наразі не відомо, коли саме буде нова тристороння зустріч, але робота над цим триває. Найближчим часом відбудуться нові консультації між українською та американською сторонами. Ймовірніше переговори можуть запланувати протягом найближчих тижнів.

Однак наразі є питання, які важко вирішити та знайти компроміс, адже, на думку президента, Росія не має намірів закінчувати війну. Глава РФ Володимир Путін лише "грає" з Трампом, намагаючись використати переговорний процес для послаблення позицій України.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому найближчим часом можна не чекати прориву в переговорах України та Росії.