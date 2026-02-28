Рус

Генерал-майор у відпустку не ходив. Скільки заробив очільник Черкаської ОВА у 2025

Автор
Галина Михайлова ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ігор Табурець Новина оновлена 28 лютого 2026, 10:21
Ігор Табурець. Фото Колаж "Телеграфу"

Сплачені податки та збори становлять приблизно 369 тис. грн

У 2025 році голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець отримував заробітну плату з урахуванням посадового окладу та щомісячних доплат. При цьому надбавки за вислугу років та інтенсивність роботи йому не нараховувались.

Що потрібно знати:

  • У 2025 році голові Черкаської ОВА виплатили 1 235 933 грн.
  • Щомісячні виплати "на руки" коливалися від 91 тис. до 100 тис. грн
  • Матеріальна допомога та допомога на оздоровлення у 2025 році не надавались

Це стало відомо "Телеграфу" з відповіді на запит. Єдина надбавка без уточнення за що саме, росла відповідно до посадового окладу. Також у 2025 році йому нарахували кошти за невикористану відпустку в розмірі 98 198,16 грн. Загалом за рік нараховано 1 605 107,76 грн, а виплачено — 1 235 933 грн.

  • З січня Табурець отримував нарахування 98 757 грн щомісяця та 19 751,4 грн надбавки. З вирахуванням податків — "на руки" виплачували 91 251,47 грн.
  • З квітня оклад зріс до 108 689 грн. Доплата становила 21 737,80 грн. Щомісячно "на руки" виплачували 100 428,64 грн.
  • З липня посадовий оклад становив 105 570 грн. Доплата — 21 114 грн. Виплачували — 97 546,68 грн щомісяця. З урахуванням доплати за невикористану відпустку, в грудні виплатили 173 159,26 грн.
Зарплата Ігоря Табурця по місяцях в 2025 році
Зарплата Ігоря Табурця по місяцях в 2025 році

Окремо зазначається, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення у 2025 році не надавалась.

Зарплата Табурець - відповідь на запит
Відповідь на запит "Телеграфа"

Ігор Табурець: що відомо

Ігор Табурець
Ігор Табурець /Джерело: vikka.ua

Ігор Іванович Табурець народився в Черкасах, має вищу освіту. Він військовий, генерал-майор, очолює Черкаську ОВА з 1 березня 2022 р. Колишній заступник начальника ГУР МО України та ексрадник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед голів ОВА є й ті, хто заробив більше ніж 2 млн грн. Один з них — очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Теги:
#Черкаська область #Черкаси #Ігор Табурець