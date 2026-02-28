Генерал-майор у відпустку не ходив. Скільки заробив очільник Черкаської ОВА у 2025

Сплачені податки та збори становлять приблизно 369 тис. грн

У 2025 році голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець отримував заробітну плату з урахуванням посадового окладу та щомісячних доплат. При цьому надбавки за вислугу років та інтенсивність роботи йому не нараховувались.

Що потрібно знати:

У 2025 році голові Черкаської ОВА виплатили 1 235 933 грн.

Щомісячні виплати "на руки" коливалися від 91 тис. до 100 тис. грн

Матеріальна допомога та допомога на оздоровлення у 2025 році не надавались

Це стало відомо "Телеграфу" з відповіді на запит. Єдина надбавка без уточнення за що саме, росла відповідно до посадового окладу. Також у 2025 році йому нарахували кошти за невикористану відпустку в розмірі 98 198,16 грн. Загалом за рік нараховано 1 605 107,76 грн, а виплачено — 1 235 933 грн.

З січня Табурець отримував нарахування 98 757 грн щомісяця та 19 751,4 грн надбавки. З вирахуванням податків — "на руки" виплачували 91 251,47 грн.

Табурець отримував нарахування 98 757 грн щомісяця та 19 751,4 грн надбавки. З вирахуванням податків — "на руки" виплачували 91 251,47 грн. З квітня оклад зріс до 108 689 грн. Доплата становила 21 737,80 грн. Щомісячно "на руки" виплачували 100 428,64 грн.

оклад зріс до 108 689 грн. Доплата становила 21 737,80 грн. Щомісячно "на руки" виплачували 100 428,64 грн. З липня посадовий оклад становив 105 570 грн. Доплата — 21 114 грн. Виплачували — 97 546,68 грн щомісяця. З урахуванням доплати за невикористану відпустку, в грудні виплатили 173 159,26 грн.

Зарплата Ігоря Табурця по місяцях в 2025 році

Окремо зазначається, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення у 2025 році не надавалась.

Відповідь на запит "Телеграфа"

Ігор Табурець: що відомо

Ігор Табурець /Джерело: vikka.ua

Ігор Іванович Табурець народився в Черкасах, має вищу освіту. Він військовий, генерал-майор, очолює Черкаську ОВА з 1 березня 2022 р. Колишній заступник начальника ГУР МО України та ексрадник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед голів ОВА є й ті, хто заробив більше ніж 2 млн грн. Один з них — очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.