Генерал-майор у відпустку не ходив. Скільки заробив очільник Черкаської ОВА у 2025
Автор
-
Дата публікації
-
Автор
Сплачені податки та збори становлять приблизно 369 тис. грн
У 2025 році голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець отримував заробітну плату з урахуванням посадового окладу та щомісячних доплат. При цьому надбавки за вислугу років та інтенсивність роботи йому не нараховувались.
Що потрібно знати:
- У 2025 році голові Черкаської ОВА виплатили 1 235 933 грн.
- Щомісячні виплати "на руки" коливалися від 91 тис. до 100 тис. грн
- Матеріальна допомога та допомога на оздоровлення у 2025 році не надавались
Це стало відомо "Телеграфу" з відповіді на запит. Єдина надбавка без уточнення за що саме, росла відповідно до посадового окладу. Також у 2025 році йому нарахували кошти за невикористану відпустку в розмірі 98 198,16 грн. Загалом за рік нараховано 1 605 107,76 грн, а виплачено — 1 235 933 грн.
- З січня Табурець отримував нарахування 98 757 грн щомісяця та 19 751,4 грн надбавки. З вирахуванням податків — "на руки" виплачували 91 251,47 грн.
- З квітня оклад зріс до 108 689 грн. Доплата становила 21 737,80 грн. Щомісячно "на руки" виплачували 100 428,64 грн.
- З липня посадовий оклад становив 105 570 грн. Доплата — 21 114 грн. Виплачували — 97 546,68 грн щомісяця. З урахуванням доплати за невикористану відпустку, в грудні виплатили 173 159,26 грн.
Окремо зазначається, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення у 2025 році не надавалась.
Ігор Табурець: що відомо
Ігор Іванович Табурець народився в Черкасах, має вищу освіту. Він військовий, генерал-майор, очолює Черкаську ОВА з 1 березня 2022 р. Колишній заступник начальника ГУР МО України та ексрадник парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що серед голів ОВА є й ті, хто заробив більше ніж 2 млн грн. Один з них — очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.