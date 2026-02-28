Гороскоп на 1 березня: Овнів очікує важливий вибір, а Терезів — несподіваний дохід

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 1 березня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 1 березня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра доля може поставити Овнів перед несподіваним вибором. На перший погляд, рішення здається складним, але якщо трохи почекати, стане ясно: будь-який шлях приведе до позитивного результату.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Чудовий день для наведення порядку вдома. Викидайте непотрібні речі та звільніть місце для нового в будинку та в житті. Все, що справді важливо, залишиться з вами.

Близнюки (21 травня -21 червня)

Близнюкам варто зважитися на щось нове: сміливий крок дасть свої плоди, а фінанси можуть приємно здивувати — несподіваний дохід чи вигідна можливість зовсім поряд.

Рак (22 червня — 22 липня)

Відпочинок представників цього знака може перерватися раптово, і доведеться попрацювати довше, ніж звичайно. Можна звернутися за допомогою до друзів та близьких, щоб швидше впоратися із завданнями.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Навіть якщо плани завтра зміняться, Левам не можна опускати руки. Завзятість та впевненість допоможуть знайти вихід зі складної ситуації та надихнуть інших своїм прикладом.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам цю неділю варто присвятити собі. Відкладіть турботи та зосередьтеся на тому, що робить вас щасливим. Іноді для радості потрібно зовсім небагато.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Представникам цього знака варто придивитися до вигідних можливостей. Невеликі вкладення чи несподівані доходи можуть приємно здивувати та принести користь у майбутньому

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра Скорпіонам краще довіритись обставинам, а не гнатися за всім одразу. Несподівані зустрічі та пропозиції можуть відкрити двері до нових можливостей та привернути до вас увагу впливових людей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям слід пам’ятати, що будь-яка праця принесе свої плоди. Навіть невеликі зусилля окупляться несподівано, можливо через приємний подарунок або допомогу старого друга.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо справи в неділю підуть не за планом, Козерогам варто зупинитися і подумати. Розберіться з ілюзіями та зніміть рожеві окуляри, тоді зможете побачити ситуацію реально та знайти найкращий шлях.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра Водолії можуть знайти час для себе та своїх цілей. Нові ідеї та знання допоможуть просунутися у роботі чи фінансах, а увага до близьких зміцнить стосунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра чудовий день для відпочинку та радості. Можна відкласти справи та присвятити час прогулянці, улюбленому фільму чи чашці кави. Прості насолоди допоможуть відновити сили.