Будуть військові та політичні наслідки: як удари по Ірану вплинуть на війну в Україні

США можуть посилити тиск на опонентів

Початок бойових дій на Близькому Сході також матиме вплив і на війну в Україні. Росія ймовірно зіштовхнеться з недостачею комплектуючих до безпілотників та політичним тиском.

Зокрема США можуть діяти жорсткіше відносно РФ та Китаю. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Росія та Китай на черзі? Навіщо Трамп розпочав велику війну з Іраном і чого чекати Україні

Що потрібно знати:

Ізраїль та США завдали масованих ударів по Ірану

Наслідки можуть вплинути на перебіг подій в Україні

Іран ймовірно припинить постачання компонентів до БПЛА до РФ

Експерт наголосив, що події на Близькому Сході та війна в Україні ніби-то дуже далеко, але між ними існують цілком конкретні зв'язки. Як відомо, Іран постачав Росії компоненти для дронів-шахедів, а тепер, сам Іран під ударами, і ймовірно припинить співпрацю.

"Я думаю, що вони технології їм передали, але не виключено, що певні запчастини для "шахедів" все ж таки виробляються в Ірані. І ось тут, з великою ймовірністю, вони не будуть постачатися — як через те, що країна зайнята відбиттям агресії, так і через те, що є потреби оборонного комплексу Ірану готувати їх для війни проти Ізраїлю та баз США в регіоні", — розповів Іван Ус.

Іван Ус. Фото УКМЦ

Також він зазначив, що в цьому є й стратегічний вимір. Чи вирішать США боротись з так званою новітньою "віссю зла":

"Є ймовірність, що Сполучені Штати Америки визнають існування "вісі зла", куди входить Іран, Росія, і Північна Корея. Протидіяти всій осі буде ефективніше, ніж одній її складовій. Згадаймо Другу світову — тоді центром осі зла була нацистська Німеччина. Але США тоді наполягали — не треба ставити крапку після взяття Берліна. Другою складовою був Рим, потім — Токіо. І саме після перемоги над Японією закінчилася війна," — нагадав Іван Ус.

Він додав, що цілком можливо, що дії США стануть жорсткішими щодо Росії та навіть Китаю. Оскільки для американського президента важливо підняти рейтинг Республіканської партії перед проміжними виборами восени 2026 року.

Мапа повітряних та ракетних ударів на Близькому Сході

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іран вдарив по кількох країнах у відповідь на атаку США та Ізраїлю. Під атакою перебували американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та Йорданії.