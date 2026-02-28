Українці можуть видихнути? Синоптик розповів, якої погоди чекати на початку березня

Подекуди можливі тумани

Перші тижні березня потішать українців справжньою весняною погодою. Очікується помірне тепло, переважно без опадів та з ясним небом.

Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, в перші дні березня на більшості територій України переважатиме стабільна весняна погода на тлі підвищеного атмосферного тиску та слабкого вітру.

Так, 3 – 5 березня атмосферні фронти з півночі Європи принесуть нестабільні погодні умови переважно на Лівобережжі країни. Тут очікуються невеликі, подекуди помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень іноді з дощем. Вітер матиме північно-західний напрямок, 5-12 м/с, у західних областях слабкий, нестійкий — 3-8 м/с.

Найтепліша та сонячна погода прогнозується у південних та західних областях під впливом антициклону та повітряних мас з півдня Європи. Тут вдень повітря прогріється до +7…+12 °С, а в ночі буде -2…+3 °С. На решті території України вночі очікуються невеликі морози близько -2…-7°С, удень близько +1…+7°С. У нічний і ранковий час подекуди можуть виникати слабкі тумани, які будуть досить короткочасними.

На карті показано прогноз середньої аномалії температури повітря в Європі на період з 27 лютого по 6 березня включно. Червоним та помаранчевим кольором показані регіони з більш високими значеннями температури щодо багаторічної норми:

Карта температур з 27 лютого по 6 березня

З 6 по 10 березня збережеться антициклональний характер погоди та підвищений фон атмосферного тиску, тому у більшості областей України спостерігатиметься весняний характер погоди: сонячні дні, відсутність істотних опадів та досить високі температурні показники. У нічний час температура коливатиметься близько -3…+3°С, північному сході країни часом -3…-8°С; вдень очікується температура близько +5…+10 °С, у південній частині та на крайньому заході місцями +11…+15 °С.

Виходить, що протягом першої декади березня в Україні встановиться справжня весняна погода з невеликою кількістю опадів або їх повною відсутністю, і з температурним фоном трохи вище за кліматичну норму. Небезпечних та стихійних явищ чекати не варто. Не прогнозується також різких коливань метеорологічних характеристик (атмосферного тиску та температури). Сніговий покрив поступово зійде у більшості регіонів, за винятком Карпат.

Погода на 1-4 березня

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями дійсно очікується значне потепління. Так, 1 та 2 березня вдень буде до +12 градусів, а вночі до -1 градуса. Опадів синоптики не прогнозують, окрім 3 березня. В цей день на сході та в центр країни можливий невеликий дощ зі снігом, але температура буде "плюсова". Вже 4 березня ситуація знову стане стабільною з ясним небом та до +12 градусами на термометрі.

Погода в Україні 1 березня. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 березня. Дані: Укргідрометцентр

