Росія та Китай на черзі? Навіщо Трамп розпочав велику війну з Іраном і чого чекати Україні

Експерт про те, чи може ця війна дійсно змінити порядок сил у світі

Близький Схід знову у вогні. Сполучені Штати разом з Ізраїлем розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. У відповідь іранські ракети нанесли удари по американських базах у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні і навіть Дубаю.

"Телеграф" поговорив з експертом Іваном Усом і з'ясував, чому Трамп наважився на цей крок саме зараз, якого сценарію варто боятися найбільше і чим ця війна може обернутися для України.

Операція "Епічна лють": що сталося і чому це не звичайний авіаудар

Трамп оголосив про початок операції у своїй соцмережі Truth Social. "Нашою метою є захист американського народу шляхом ліквідації невідкладних загроз з боку іранського режиму — жорстокої групи дуже небезпечних людей. Його діяльність безпосередньо загрожує Сполученим Штатам, нашим військовим, базам за кордоном та союзникам у всьому світі", — опублікував відео американський президент.

Карта ударів на Близькому Сході

Пентагон назвав свою частину операції "Епічна лють". Ізраїль — "Ревучий лев", як продовження червневої 12-денної війни, яку тоді назвали "Висхідний лев". Цілі — послабити безпекову інфраструктуру Ірану.

Трамп також нагадав, що Іран фінансує і навчає бойовиків у Сирії, Лівані та Іраку, підтримує ХАМАС, і назвав Тегеран "головним державним спонсором тероризму у світі". Позиція Вашингтона незмінна: ядерної зброї в Ірану не буде.

Провали вдома, перемоги за кордоном? Чому Трамп вибрав саме цей момент для удару

Питання "чому зараз" — не риторичне. Ще в першу каденцію Трамп наказав вбити іранського генерала Касема Сулеймані, але на повноцінну операцію тоді не зважився. Що змінилося?

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що відповідь частково криється у внутрішній американській політиці:

"Насамперед слід розуміти, що невдачі у внутрішній політиці, неможливість досягти обіцянок, які давав Трамп, змушують його згадувати про зовнішню політику і знаходження балів там", — розповідає експерт "Телеграфу".

Іван Ус. Фото: УКМЦ

За словами експерта, операція у Венесуелі із затриманням Мадуро показала, що це дає свої плюси, і тому зараз вирішили, як то кажуть, другу серію — більш серйозну. На цей раз це проти Ірану. Безумовно, операція проти Сулеймані (іранський воєначальник, ліквідований за наказом Трампа у 2020 році — Ред.) була кроком, зробленим у першій каденції Трампа, який також мав певні плюси.

"І з досвіду тієї операції, а також враховуючи тісні зв'язки США та Ізраїлю, цілком можливо, ізраїльське лобі через ЄІПАК (потужне проізраїльське лобі в США, яке впливає на рішення американських політиків — Ред.) та інші структури переконало Трампа, що продовження цього вектору тиску на Іран також буде давати певні політичні плюси йому", — каже Іван Ус.

До цього додається і більш глибокий пласт — той, що американці носять в собі з 1979 року:

"В США революцію в Ірані 1979 року сприймали як дії проти США, і певні операції, які були зроблені після цього і виявились невдалими, є історичним болем для Сполучених Штатів. Ця думка закарбувалась в голові американців, що треба якось помститися, і вона також відіграє свою роль. Тому, мені здається, що США постійно думають над тим, як взяти реванш за те, що не вдалось після 1979 року. І, можливо, вбивство Сулеймані — це був перший крок в цьому напрямку, а зараз відбуваються більш ґрунтовні кроки", — коментує експерт.

Який сценарій може поставити на коліна навіть Трампа

Важливо знати, що Іран — не самотній гравець. За роки він вибудував ціле павутиння озброєних угрупувань по всьому регіону. І якщо Тегеран вирішить задіяти їх усіх одночасно — це вже зовсім інша гра.

"Найнебезпечніший сценарій — якщо Іран повністю активізує всі свої проксі (збройні угрупування, які Іран фінансує, навчає і озброює — Ред.), з метою дестабілізації не лише ситуації в Ізраїлі, а й у країнах, які мають гарні стосунки з США, насамперед у країнах Перської затоки: Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати.

Іран має багато проксі. Це і Хезболла, яка проти Ізраїлю, і хусити, які можуть і проти Саудівської Аравії діяти. І їхня мета буде — удари по основних регіонах видобутку нафти, що створить хаос у світі", — каже Іван Ус.

Цей хаос, за його словами, призведе до підвищення цін на бензоколонках США, що точно не сподобається Трампу, особливо враховуючи, зовсім скоро будуть проміжні вибори у США (2 листопада).

"Трамп дуже побоюється, що через цю ситуацію республіканська партія програє ці вибори, а це може відкрити дорогу до третього імпічменту проти Трампа і, на відміну від перших двох, таки призведе до його відставки", — пояснює експерт.

Чи стане операція в Ірані сигналом для інших ядерних країн

Якщо США зараз б'ють по країні, яка прагне ядерної зброї, то хто може опинитися в наступному списку?

"З точки зору України, то нам цікаво, щоб певний азарт з'явився у Сполучених Штатів Америки — проведення операцій проти диктаторських режимів, які, як здається, мають ядерну зброю, як Іран, або дійсно мають, як Північна Корея. Зокрема, чи будуть дії проти Ірану призводити до дій проти Росії, враховуючи, що Росія і Китай є союзниками Ірану.

І ось тут подивимось, тому що Ізраїль вже неодноразово казав, що Росія постачає озброєння тим, хто нападає на Ізраїль, а отже є ворогом Ізраїлю. Зараз треба, щоб США визначились, що ті, хто допомагає Ірану, воюють проти них", — каже Іван Ус.

Як бої на Близькому Сході можуть відгукнутися Україні

Шахеди Ірану.

Близький Схід і українська лінія фронту дуже далеко, але зв'язки між ними існують, і вони цілком конкретні.

По-перше, Іран постачав Росії компоненти для дронів-шахедів, якими б'ють по українських містах. Тепер, коли сам Іран під ударами, ця логістика може зупинитися:

"Я думаю, що вони технології їм передавали, але не виключено, що певні запчастини для шахедів все ж таки виробляються в Ірані. І ось тут, з великою ймовірністю, вони не будуть постачатися — як через те, що країна зайнята відбиттям агресії, так і через те, що є потреби оборонного комплексу Ірану готувати їх для війни проти Ізраїлю та баз США в регіоні."

По-друге, є більш стратегічний вимір — питання про "вісь зла" і чи вирішать США боротись з нею комплексно:

"Є ймовірність, що Сполучені Штати Америки визнають існування сучасної вісі зла, куди входить Іран, Росія, і Північна Корея. Протидіяти всій осі буде ефективніше, ніж одній її складовій. Згадаймо Другу світову — тоді центром осі зла була нацистська Німеччина. Але США тоді наполягали — не треба ставити крапку після взяття Берліна. Другою складовою був Рим, потім — Токіо. І саме після перемоги над Японією закінчилася війна," — каже Іван Ус.

За словами експерта, і зараз цілком можливо, що дії США будуть жорсткішими щодо Росії і, можливо, навіть щодо Китаю. Особливо враховуючи його бажання підняти рейтинг перед проміжними виборами.

Раніше "Телеграф" публікував інтерв'ю з головним рабином України. Моше Реувен Асман розповідав, звідки в американський дискурс просочується російський погляд на війну. "Молюся, щоб США атакували Іран і знищили злочинний іранський режим. Це ж одна вісь зла: Іран допомагає Росії, а Росія допомагає Ірану", — казав він.