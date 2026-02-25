Понад 40% знижки на популярний шоколад: скільки в "Сільпо" ще діятиме акція

Економія на шоколаді буде відчутною

У мережі супермаркетів "Сільпо" подешевшали продукти, які рідко купують щодня, але дуже люблять. Серед них — креветки зі знижкою в 50% та популярний шоколад від відомого бренду.

Популярний шоколад Toblerone з нугою, медом та мигдалем у цьому магазині можна придбати за 79,99 гривні замість 144,0 гривень. Розмір знижки становить 44%, що робить пропозицію однією з найвигідніших серед солодощів імпортного виробництва. Акція дозволяє суттєво заощадити — різниця в ціні становить 64 гривень.

Знижка на популярний шоколад. Фото: Сільпо

Toblerone відомий своєю впізнаваною трикутною формою та поєднанням ніжного молочного шоколаду з медово-мигдалевою нугою. Зазвичай цей бренд належить до дорожчого сегмента, тому зниження ціни майже вдвічі одразу приверне увагу покупців.

Знижка протримається до кінця 25 лютого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українських супермаркетах "Сільпо" також щотижня діють великі знижки на популярні товари в рамках акції "Цінотижики". Покупці можуть придбати улюблені продукти та інші позиції за значно нижчою ціною.