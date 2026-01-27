Повісток більше немає? Що змінилося в мобілізації у 2026

Новий підхід спрощує процес для військових комісій

Система мобілізації в Україні зазнала суттєвих змін, зокрема і щодо вручення повісток. Розсилання паперових повісток більше не проводиться.

Що потрібно знати:

Якщо людина не має відстрочки або броні, її можуть доставити до ТЦК без попередження

Замість масового вручення повісток людей можуть оголошувати у розшук через систему

Повідомлення замінює електронна система "Резерв+"

Адвокат Роман Сімутін на своїй сторінці у Facebook пояснив, що за останні півроку українці все рідше повідомляють про отримання повісток, а в соціальних мережах буквально зникли обговорення масових розсилок. На сьогоднішній день отримання повісток поодинокі.

Так, вручення повісток нині обмежено. Якщо людина не має відстрочки або броні, її можуть доставити до ТЦК без попередніх повідомлень.

"Зараз їх нікому не вручають і на блокпості, бо якщо у людини відсутня броня або відстрочка, і вона навіть не знаходиться "в розшуку", то її просто тягнуть у ТЦК", — пояснив адвокат.

З новим підходом для військових комісій процес став простішим. Тобто замість масового вручення повісток достатньо оголосити людей у розшук через "Резерв+". І неявка автоматично вважається порушенням і забороняє перебронювання або стає підставою для примусової доставки в Територіальний центр комплектування.

Сімутін пояснив, що якщо людина не пройшла військово-лікарську комісію, або була визнана обмежено придатною і не з’явилася до встановленого терміну, "Резерв+" автоматично фіксує порушення. Таким чином, органи комплектування можуть реагувати швидше без додаткових паперових процедур.

Тобто, у новому році звичні всім паперові повістки відійшли на другий план, а головну роль відіграє електронна система "Резерв+".

При цьому раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповідав "Телеграфу", що у 2026 році порядок вручення повісток не змінився взагалі

"Їх вручають або особисто, або відправляють поштою. На кожній повістці начальник районного або міського ТЦК і СП ставить фізичний або електронний цифровий підпис. З очевидних причин повістки Укрпоштою відправляють, мабуть, на порядок більше, ніж вручають особисто", — говорив він.

Кількість повісток поштою залежить передусім від фінансування, адже Укрпошта не працює задарма. Ці послуги оплачуються з бюджетів громад або коштом, виділених Міністерством оборони для ТЦК і СП.

