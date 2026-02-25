До 80 грн економії на упаковці: "АТБ" продає твердий сир за найвигіднішою ціною

У цьому магазині можна купити дві упаковки сиру за суму, що дорівнює найвищій ціні в "Сільпо"

Ціни на однакові продукти в різних супермаркетах часто суттєво відрізняються. Найвигідніші пропозиції зазвичай можна знайти в "АТБ", і твердий сир від популярної марки підтверджує це правило.

Твердий сир Mlekovita Гауда без лактози, 45% жирності, нарізаний 150 грамів став доступнішим для покупців саме в "АТБ". Аналіз цін є в "GoToShop".

Тож, найвигіднішу пропозицію можна знайти в "АТБ", де сир коштує від 63,90 до 92,90 гривень. У мережі "Varus" його ціна коливається від 69,90 до 89,90 гривень, а в "Наш край" — 76,10 гривень. Найдорожче такий сир продають у "Сільпо": від 114 до 144 гривень за таку ж упаковку.

Ціни на твердий сир. Фото: GoToShop

Різниця в ціні між найдешевшою та найдорожчою мережею перевищує 80 грн за одну упаковку. Слід враховувати, що ціни на твердий сир у різних супермаркетах часто коливаються через акції, тож для економії варто регулярно перевіряти цінники.

