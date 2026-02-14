Конфлікти з ТЦК — лише 5% від усіх випадків? Веніславський розкрив реальну статистику мобілізації

В Міноборони розробляють конкретні пропозиції для зменшення випадків конфліктів з ТЦК, їх можуть представити вже найближчим часом

Випадки конфліктів між представниками ТЦК та громадянами в ході мобілізації, це дуже маленька кількість від загальних комунікацій між ТЦК і СП і військовозобов'язаними. Однак Росія використовує такі випадки як елемент гібридної війни та максимально "роздуває".

Що треба знати:

Випадків силової мобілізації не так багато, як може здатися

Росія максимально розкручує кожен випадок "бусифікації"

Через мобілізаційні заходи щомісяця до ЗСУ залучають близько 30 тисяч військовозобов'язаних

Таку думку висловив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський "РБК-Україна". Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський поставив перед міністром оборони Михайлом Федоровим завдання викорінити конфлікти між представниками ТЦК та українцями.

Реальних випадків "бусифікації" не так багато?

Проблеми конфліктів ТЦК – це за великим рахунком дуже маленька кількість від загальної кількості комунікацій між ТЦК і СП і військовозобов'язаними. Але з огляду на їхню сенситивність і резонансність, вони набувають дуже широкого розголосу, — зазначив Веніславський

Він додав, що Росія використовує подібні випадки, щоб підсилювати інформаційну складову в гібридній війні. Зокрема ворог робить це й через свої ресурси та агентів впливу.

Тому ключова задача – це зробити так, аби військові, представники ТЦК, які в 90% є ветеранами війни, мали більшу витримку з точки зору реакції на провокації, які часто супроводжують такі конфлікти, — зазначив нардеп

Федір Веніславський

Міноборони розробляє пропозиції для зменшення випадків конфліктів з ТЦК

За його словами, Генштаб працює над тим, щоб мобілізацією займалися офіцери та військовослужбовці, які мають психологічну витримку. Також необхідна роз'яснювальна робота щодо неприпустимості будь-яких порушень права людини під час діяльності ТЦК і СП.

Тому будемо очікувати того, що буде презентовано найближчим часом, про що заявляли в Міністерстві оборони, міністр Федоров, я думаю, що коли ми забезпечимо максимальне залучення громадян України до контракту, а мінімізуємо кількість мобілізованих, то це зможе суттєво змістити акценти в мобілізаційних заходах, — каже Веніславський

Він додав, що в Міноборони напрацьовують зміни у формі проведення мобілізації. Відомство співпрацює з різними міністерствами, наприклад з міністерством фінансів, тому що укладання контрактів буде супроводжуватися достатньо істотними щорічними виплатами.

На це треба мати ресурс. Як свідчать опитування, дуже велика кількість мобілізованих готові підписати контракт строком від двох до п'яти років для того, щоб мати з одного боку прогнозовані терміни проходження військової служби, фінансові стимули, а з іншого – більш істотний правовий захист, який передбачає саме контрактна форма несення військової служби, — пояснив Веніславський

За його оцінками, пропозиції можуть бути готові вже у лютому-березні. Тоді їх винесуть для широкого обговорення та ухвалення в парламенті.

Скільки випадків конфліктної мобілізації від загальної кількості мобілізованих

Веніславський додав, що через мобілізаційні заходи щомісяця до Збройних сил України залучають близько 30 тисяч військовозобов'язаних. Якщо 30 тисяч військовозобов'язаних поділити на всі випадки конфліктів, розкручені в засобах масової інформації, то це за оцінками нардепа — до 5%.

Я думаю, що десь від одного до п'яти відсотків – в цьому діапазоні реальні конфлікти виникають. Тобто якщо вирахувати 1% від 30 тисяч, розуміємо, що це декілька сотень випадків на місяць. Це максимальна кількість випадків, які можуть мати таку негативну суспільну оцінку і реакцію, — заявив Веніславський

Нагадаємо, також він оцінив, чи можлива демобілізація тих, хто воює вже роками. Веніславський розповів про світову практику.