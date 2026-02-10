Стоп "бусифікація"? У Раді оцінили, чи реально позбутися силової мобілізації

Майже щодня у мережі з'являються ролики примусової мобілізації

"Бусифікація", як називають в Україні силову мобілізацію, викликає несприйняття суспільства та використовується російською пропагандою.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що поставив міністру оборони Михайлу Федорову завдання — розібратися з "бусифікацією".

Що треба знати:

Президент Зеленський вперше використав термін "бусифікація", тим самим визнавши проблему

Замість силової мобілізації варто звернути увагу на мотивацію до захисту країни

Необхідно шукати способи заохочувати українців до мобілізації

"Телеграф" зібрав думки народних депутатів, голів та члена парламентських комітетів щодо проблеми "бусифікації" та її можливого викорінення. Нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко вважає, що позбутися силової мобілізації неможливо.

Замість "затягування у буси" — справедливість та чіткі терміни

Нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, сказав "Телеграфу", що основними у питанні мобілізації є два моменти. Перший — щоб люди сприймали її як соціально справедливу.

Тут треба виходити з принципу рівності, прав і обов'язків громадян. Тому я за те, щоб не було винятків. У Англії, наприклад, винятки від мобілізації стосувалися тільки тих, хто був необхідний для підтримання критичної інфраструктури, — каже він

Олександр Мережко

Друге важливе питання — встановлення чітких термінів служби. Мобілізований має чітко розуміти, коли буде ротація.

Наприклад, людина рік на фронті, але потім відбувається ротація і вона чекає свою чергу наступного разу, — пояснив нардеп

При цьому на кожен випадок "бусифікації" має бути відповідь, впевнений нардеп. Адже вони дуже б'ють по довірі населення до мобілізації.

Щоб викорінити "бусифікацію" непотрібні законодавчі зміни

Нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відповів "Телеграфу", що питання щодо усунення "бусифікації" на розгляд комітету не надходило. На його думку, законодавство щодо мобілізації не потребує змін. Питаннями щодо врегулювання практики мобілізації має займатися комітет правоохоронної діяльності.

Олександр Федієнко

Чи є конкретні пропозиції щодо змін у законах про мобілізацію

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від партії "Слуга народу" Микита Потураєв також нічого не знає про ініціативи щодо законодавчих змін, які могли б допомогти викорінити "бусифікацію". Однак він припускає, що це можуть обговорювати його колеги у профільному комітеті.

Микита Потураєв

Що Зеленський сказав про "бусифікацію"

Наприкінці лютого президент вперше використав термін "бусифікація" і доручив міністру оборони Михайлу Федорову з цим розібратися. Це може бути сигналом, що проблема силової мобілізації дійсно стоїть дуже гостро.

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук сказав "Телеграфу", що наразі в українському суспільстві немає чіткого розуміння чому та навіщо треба воювати, що й створює чимало проблем з ТЦК. Цей фактор впливає й на "бусифікацію", яку чимало людей засуджують.