До Львова мчить різке потепління, але без погодних "сюрпризів" не обійдеться

Потепління в Україні супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою

У Львові очікується потепління. Усього за кілька днів стовпчики термометрів "поповзуть" вгору і закріпляться на "плюсовій" температурі.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, на думку фахівців Meteofor, з 22 лютого до кінця місяця до Львова прийде потепління. Повітря в цей час прогріється до +1+7 градусів. Проте тепло супроводжуватимуть опади у вигляді дощу.

Погода у Львові

Такий прогноз пропонують і синоптики сервісу Meteo.ua. Вони вважають, що з 22 лютого до кінця місяця в обласному центі стовпчики термометрів можуть дійти до +12 градусів. Можливі опади у вигляді дощів.

Погода у Львові

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого, починаючи із західних та південних регіонів.

Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.

Погода в Україні

