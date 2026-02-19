Дніпро накриють погодні "гойдалки": коли буде тепло

Тепло ще порадує дніпрян

Погода у Дніпрі буде нестабільною. Синоптики попереджають, що справжні "погодні гойдалки" триватимуть у місті до 22 лютого.

Синоптики сайту Meteofor дали прогноз щодо погоди у Дніпрі. "Телеграф" розповість детальніше.

Якої погоди очікувати у Дніпрі найближчим часом

До кінця поточного тижня температурні показники будуть різко коливатися. Найближчими днями, зокрема з 19 по 22 лютого, очікується значний перепад між денною та нічною температурами. Якщо вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +1…+3 градусів, то вночі місто все ще буде у полоні морозів. Найхолоднішою стане ніч на суботу, 21 лютого, коли температура може впасти до -9 градусів. У цей період також можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Що буде з погодою у кінці лютого і на початку березня

Після 22 лютого ситуація почне поступово змінюватися. Попри те, що "гойдалки" нікуди не зникнуть, характер погоди стане більш лагідним. На зміну нічним морозам прийде стабільна плюсова температура або незначний "мінус".

У кінці лютого та на початку березня денна температура у Дніпрі коливатиметься в межах +1…+6 градусів, а найбільш теплими стануть перші тижні березня, коли стовпчики термометрів впевнено триматимуться вище нуля навіть у нічний час.

Хоча місто періодично накриватиме мокрий сніг з дощем, через плюсову температуру вдень він швидко танутиме. Головною гарною новиною є те, що сильних морозів нижче -10 градусів у прогнозі на найближчі тижні вже не спостерігається, тож зима поступово втрачає свої позиції, поступаючись місцем ранній весні.

