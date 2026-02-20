Від лютих морозів до весняного тепла: коли в Україні різко зміниться погода

Найближчим часом очікуються погодні гойдалки

В Україні йде довгоочікуване потепління. Однак перехід до весняної погоди супроводжуватиметься опадами та частими змінами атмосферних умов.

Що потрібно знати:

Морози збережуться до 22 лютого, місцями до -22 °C

До кінця місяця будуть сніг, мокрий сніг та дощ, можливі туман та ожеледь

В останні дні березня може бути до +14 градусів у деяких областях

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, потепління розпочнеться вже з 23 лютого.

Ще 21 та 22 лютого очікуються морози – вночі температура опуститься до -11…-16 °C. Місцями у північних, північно-західних та північно-східних областях можливе посилення морозів до -17…-22 °С.

З 2 по 3 лютого в Україні розпочнеться довгоочікуване потепління. Надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Це призведе до зміни погодних умов: посилиться вітер, коливатиметься атмосферний тиск, очікуються опади.

Згідно з прогнозами синоптика, у період 23–26 лютого по всій Україні очікується волога та нестійка погода. Можливий сніг, мокрий сніг та дощ. Місцями очікується туман та ожеледиця на дорогах, що може ускладнити рух транспорту.

Температура повітря вночі у ці дні коливатиметься в межах -4…+3 °C, а вдень переважно становитиме 0…+6 °C. У західних областях та на Одещині до 26–28 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +8…+14 °C. Найбільш прохолодна погода утримається на півночі Лівобережжя.

На початку березня по всій країні очікується тепла погода. Але при цьому потепління призведе до активного танення снігу, що може спричинити підвищення рівня води в річках та підтоплення окремих низинних територій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що понад 20 сіл однієї з областей можуть піти під воду вже цієї весни.