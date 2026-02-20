З перших днів припече, як влітку: якою буде березнева погода в Києві

Загалом березень у столиці буде дуже теплим

Київ нині чекає на ще одну хвилю сильних лютневих морозів. Але вже у березні погода різко зміниться. Синоптики прогнозують аномальне тепло до +20 градусів.

Яким буде березень у столиці, спрогнозували у "Rusmeteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Що чекати киянам від погоди наступного місяця

Перші дні березня будуть відносно теплими, хоча іноді ще зберігатимуться невеликі морози — не нижче -1°C. У Києві температура поступово зростатиме і вже в четвер, 5 березня, вдень очікується близько +12 °C.

Проте з 6 по 9 березня температура буде аномально високою — до +18…+20 °C вдень. Вночі температура буде від +2 до +8 °C. Синоптики прогнозують мінливу хмарність з проясненнями. Таке тепло для березня вважається дуже високим.

Літня погода протримається і на початку другого тижня місяця. Денна температура підійматиметься до +13…+18 °C, а нічна — до +4…+8 °C. При цьому час від часу можливі короткочасні дощі. Але вже з 15 березня ситуація зміниться.

З 15 по 19 березня синоптики обіцяють відчутне похолодання. Вдень повітря прогріється до +4…+11 °C, а вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -4 °C. Також можливі опади у вигляді снігу.

З 20 чисел березень знову потішить містян теплою погодою. Денна температура не опускатиметься нижче +11 °C, а вночі буде в межах +1…+8 °C. Небо буде переважно ясним або з невеликою хмарністю, іноді можливі періодичні дощі.

Коли буде найтепліше у Києві в березні. Фото: Rusmeteo

