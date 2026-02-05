Український ОПК готовий продавати більше, ніж купує держава: що заважає експорту

Експорт української зброї дуже важливий для виживання ВПК

Питання відкриття експорту продукції українського оборонно-промислового комплексу дедалі частіше стає предметом публічної дискусії. В умовах затяжної війни держава змушена шукати баланс між ризиками безпеки та необхідністю розвитку галузі, яка безпосередньо впливає на стійкість фронту та фінансові можливості країни.

Що потрібно знати

Виробництво зброї в Україні вже перевищує обсяги держзакупівель

Експорт формально дозволений, але на практиці не працює

Замість продажу зброї обговорюють винесення виробництв за кордон

"Телеграф" побував на дискусії "ОПК-2026: ефективність, розвиток, масштабування", організованої за участю RadioNV та NAUDI, де виробники зброї та представники влади обговорили поточний стан експортних процедур та перспективи виходу українських виробників на зовнішні ринки.

Про підхід держави до відкриття експорту розповів Давид Алоян, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України. За його словами, експорт де-факто не є повністю закритим, проте залишається обмеженим у рамках чинної системи експортного контролю. При цьому держава вже рухається до моделі контрольованого експорту, яка має запрацювати найближчим часом.

"Експорт у будь-якому разі має існувати. Це те, до чого ми прийдемо, швидше за все, вже найближчим часом. Концепція контрольованого експорту опрацьовується, і цей процес не буде зупинено", — зазначив Алоян.

Давид Алоян

Він наголосив, що технології, створені за час повномасштабної війни, є результатом насамперед бойового досвіду та роботи військових на фронті, а не лише фінансування, тому держава має побудувати механізми захисту цих розробок та мінімізувати ризики їхньої неконтрольованої передачі.

Водночас зазначив Алоян, наявність ризиків не може бути підставою для блокування розвитку оборонної галузі.

Ризиків багато, але можливостей не менше. Жоден з цих ризиків не означає, що процес розвитку чи відновлення експортної діяльності має бути зупинено Давид Алоян

Про практичні причини, через які експорт озброєння досі не працює, розповіла депутат від "Слуги народу" Галина Янченко. За її словами, експорт товарів подвійного призначення вже частково функціонує ліцензії на нього видає Державна служба експортного контролю.

При цьому прямий експорт озброєння залишається заблокованим, оскільки такі рішення через політичну чутливість передаються на розгляд Міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва, яка досі не сформована.

"Після запуску комісії можуть з’явитися окремі експортні ліцензії, але мова, швидше за все, піде не про продаж готового озброєння, а про так званий експорт заводів — передачу технологій та створення виробництв за кордоном", — зазначила Янченко.

Вона наголосила, що такий підхід є хибним, оскільки українські підприємства вже мають готові виробництва, але залишаються недозавантаженими.

Коли виробничі можливості перевищують обсяги державних закупівель, ми дозволяємо експортувати надлишок, або отримуємо обвалення сектора. Виробництва не можуть простоювати — витрати на зарплати, приміщення та електроенергію нікуди не зникають Галина Янченко

