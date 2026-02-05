Закон є, броні немає: чому ОПК досі не може захистити працівників

Причини відсутності інструменту технічні

Питання тимчасового бронювання працівників оборонно-промислового комплексу обговорювали на дискусії "ОПК-2026: ефективність, розвиток, масштабування", організованій Radio NV та NAUDI.

Що потрібно знати

Закон про бронювання працівників ОПК ухвалено, але механізм не працює.

Причина – відсутність технічної реалізації у додатку "Дія"

Повноцінний запуск бронювання очікується не раніше за весну

На обговоренні побував "Телеграф".

9 жовтня парламент підтримав законопроект про тимчасове бронювання на 45 днів військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та ОПК. Механізм замислювався як спосіб легально працевлаштувати працівників, які не перебувають на військовому обліку або мають проблеми з документами, і дати їм час упорядкувати їх.

Позицію законодавців озвучив Вадим Івченко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат України. За його словами, парламент передбачив 45-денне бронювання, проте уряд постійно коригує підзаконні акти, через що механізм змінюється вже після ухвалення закону.

"Ми передбачили можливість бронювання на 45 днів, щоб людина могла упорядкувати військово-облікові документи. Але уряд досить часто змінює підзаконні постанови, і фактично з 1 лютого ситуація знову змінилася", — зазначив Івченко.

Вадим Івченко

Нещодавно Кабінет Міністрів затвердив оновлену процедуру бронювання, яка дозволяє Міністерству оборони визначати підприємства критично важливими без зазначення точної кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, що має спростити роботу оборонних виробництв.

Попри ухвалений закон та підзаконні акти, механізм так і не запрацював через відсутність технічної реалізації у додатку "Дія". Запуск бронювання планувався з 9 січня, проте підприємства досі не мають доступу до інструменту. Депутатка Галина Янченко наголосила, що повноцінний запуск ініціативи очікується вже навесні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що питання відкриття експорту продукції українського оборонно-промислового комплексу дедалі частіше стає предметом публічної дискусії. В умовах затяжної війни держава змушена шукати баланс між ризиками безпеки та необхідністю розвитку галузі, яка безпосередньо впливає на стійкість фронту та фінансові можливості країни.