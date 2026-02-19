Понад 20 сіл однієї з областей можуть піти під воду вже цієї весни (документ)

Список населених пунктів, які може накрити повінь

На Чернігівщині під загрозою підтоплення опинилися понад 20 сіл — переважно вздовж Дніпра та Десни. Рятувальники вже готують човни, помпи й евакуаційні плани, адже синоптики попереджають: весна 2026 року може виявитися складнішою, ніж попередні.

Вода в українських річках вже почала підніматися — у середині лютого на окремих ділянках рівень зріс на 2-3,5 метра. За словами заступника начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Іллі Перевозчикова, водопілля варто очікувати на річках Півночі, Заходу України та в суббасейні Сіверського Дінця.

Які села може підтопити

"Телеграф" з'ясовує, як готуються до можливих повеней у кожній з областей, про які попереджають метеорологи. У Головному управлінні ДСНС Чернігівської області на запит "Телеграфу" склали попередній перелік населених пунктів, які можуть постраждати від повені. Їх поділили за районами:

Чернігівський район: Мньов, Пустинки, Загатка, Старик, Повідов, Прохорів, Дніпровське, Шмаївка, Радуль, Новосілки, Кукарі, Плехтіївка, Задеріївка, Малий Дирчин.

Корюківський район: Мале Устя, Луки, Овчарівка, Остапівка.

Ніжинський район: Ядути, Острів Надії, Сапонівка.

Новгород-Сіверський район: Бирине, Прокопівка, Підгірне.

Карта районів Чернігівської області, села яких може затопити цієї весни

Як готуються рятувальники

Як розповіли в управлінні, за потреби ДСНС приведе в готовність значний арсенал техніки. До дії заплановано залучити 33 одиниці засобів подолання водних перешкод — моторні та веслові човни, снігоболотохід "Богун". На підхваті також 12 спеціальних аварійно-рятувальних машин та 195 одиниць насосної техніки: пожежні насосні станції, автоцистерни й мотопомпи. Для розчищення доріг і берегів передбачено 8 одиниць інженерної техніки — екскаватори, автокрани, грейдер і навантажувачі.

Якщо в населених пунктах зникне світло, рятувальники готові розгорнути 12 електростанцій потужністю від 40 до 510 кВт. Питну воду доставлятимуть спецавтоцистерною.

Що було у 2024-2025 роках

Весною 2024-го, попри підйом рівнів Дніпра і Десни, масового підтоплення будинків вдалося уникнути. Проте кілька сіл були відрізані від інших через затоплення доріг — Пустинки, Мньов, Радуль, Великий та Малий Дирчин. Весна 2025-го минула без значних ускладнень.

Нагадуємо, "Телеграф" писав, що деякі міста України затопило. Тоді найбільше постраждали Житомирщина, Рівненщина, Черкащина, Хмельниччина й Тернопільщина.