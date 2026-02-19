Не просто залишити без світла. Чому Росія прицільно б'є по енергетиці в західних областях

Дефіцит електроенергії зростає після кожного удару

Російські атаки на енергетику на заході України спрямовані не просто для створення критичної ситуації. Їх основна мета — відрізати державу від імпорту електроенергії.

Про це експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів "Телеграфу" у бліцінтерв'ю ""Жовтий карлик" допоможе скоротити графіки відключення світла в Україні: енергетик.

Що треба знати:

Росія під час останньої атаки била по Західноукраїнській-750 підстанції та Новий Розділ-330

Дестабілізація ситуація в Україні не головна мета російських ударів

За словами Ігнатьєва, наразі основна мета ворога — це відрізати Україну від імпорту електроенергії. Саме тому удари наносилися по підстанціях Західноукраїнська-750 та Новий Розділ-330.

Однак була ще одна ціль атаки — дестабілізація західної енергосистеми, основу якої становить Хмельницька АЕС, яка балансується Бурштинською ТЕС, — по ній теж вдарили. Проте слід наголосити, що ворог своїх цілей не досяг, каже експерт.

Що з імпортом електрики в Україну зараз

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, Україна щодня імпортує електроенергію з Європи. Так, 5 лютого, було збільшено імпорт електрики настільки, що держава вийшла на рекордні обсяги.

8 лютого, після масованої атаки Росії, Шмигаль наголосив: "Сьогодні також фіксуємо найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії — це допомогло нам втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит".

