Навіть не рік? Скільки часу знадобиться Україні, щоб відновити енергетику

Чимало залежить не тільки від стану об'єкта

Скільки часу потрібно Україні на відновлення генераційних потужностей після атак Росії достеменно ніхто не зможе сказати. Однак це не пів року чи кілька місяців точно.

Про це Сергій Нагорняк, народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики, розповів "Телеграфу" у матеріалі "Чому енергетики не ремонтують, а лише "ставлять латки": нардеп відповів".

Що треба знати:

Для відновлення підстанцій та генеруючих потужностей треба різний час

Деякі об'єкти вже відновлюють два роки і роботи досі продовжуються

За словами Нагорняка, фактично кожна підстанція чи генераційна потужність "Укренерго" потребує різного часу, аби відновитись до довоєнного стану.

"Якщо кожна окрема бригада працюватиме на кожній підстанції, потрібен, я думаю, не менше ніж рік часу", — каже нардеп.

Він додає, що рахувати слід з моменту, коли будуть укладені угоди на проєктування, а далі компанія укладе договір з підрядними організаціями, які займатимуться реконструкцією підстанції "Укренерго". З моменту, коли вони зайдуть на підстанцію, їм потрібно десь до року часу.

Якщо ж говорити про генерації, то для кожного об'єкту свій час та свій сценарій. До прикладу, Дніпровську ГЕС-2 й досі ремонтують від масованого удару балістикою у 2023 році. Тобто пройшло вже два роки, а повністю відновити її так і не вдалось. Але наразі вона ремонтується вже з урахуванням систем пасивного захисту — залізобетонного.

