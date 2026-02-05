У росіян на фронті масово впав Starlink: як убезпечити ЗСУ від подібного збою

Українцям треба обов'язково верифікувати термінали

У росіян на фронті виникли проблеми зі Starlink. Військкори РФ скаржаться на масоване відключення та відсутність зв'язку.

Що треба знати:

Українці та військові мають верифікувати власні Starlink

Офіційно перебої в росіян з терміналами не підтверджували

Верифікувати Starlink можна через "Дію" чи ЦНАП з 3 лютого

Як зазначив радник з питань підвищення використання БпЛА на фронті Сергій Стерненко, перші збої було зафіксовано ще ввечері 4 лютого. Наразі чимало російських каналів публікують дані про проблеми зі Starlink. Зауважимо, що офіційно ні Україна, ні Росія, ні компанія SpaceX не коментували цю ситуацію.

"Якщо це справді так, то українська армія поверне собі перевагу у звʼязку, а ворог матиме низку проблем із управлінням військами на тактичному рівні", — пише Стерненко.

У росіян проблеми зі Starlink

Протягом ночі росіяни намагались перезапустити Starlink, однак у них не вийшло, пише телеграм-канал "Скадовський захисник".

Нагадаємо, що у Мінцифри та Міноборони закликали українців якомога швидше зареєструвати Starlink для цього треба пройти верифікації платіжних терміналів через ЦНАП або застосунок "Дія". Адже скоро доступ до мережі матимуть лише зареєстровані термінали. Підтвердити реєстрацію терміналів можна вже з 3 лютого. Детальний порядок дій та вимоги до верифікації оприлюднені в офіційній інфографіці відомства.

Як верифікувати Starlink

Військовим з особистим Starlink для звʼязку та інтернету теж потрібно його верифікувати.

Що робити:

Знайти номер Starlink (Serial / Dish ID).

Передати цей номер відповідальному у своєму підрозділі.

Відповідальний внесе номер у систему DELTA в "білий список".

Важливо знати:

не потрібно передавати особисті дані

не потрібно ставити Starlink "на баланс"

не потрібно передавати доступ до акаунту

Раніше "Телеграф" розповідав, що після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міноборони протягом кількох годин зв’язалася зі SpaceX та запропонувала варіанти розв'язання проблеми. Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл та Ілон Маск швидко відреагували.