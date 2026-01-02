Росіяни вже у розпачі: який головний успіх у 2025 році став ударом для Кремля

Україна системно продовжує виснаження Росії

Успіхи ЗСУ на Куп’янському напрямі не залишили росіянам іншого виходу, окрім створення фейків. Виснаження Росії стане одним із ключових факторів, здатних змінити хід війни у 2026 році. На тлі втрат російська армія дедалі частіше відмовляється від бронетехніки, роблячи ставку на піхоту та навіть кавалерійські підрозділи.

Що потрібно знати:

Провал у Куп’янську викликав хвилю фейків із боку Кремля

Російська армія замінила бронетехніку піхотою та кавалерією

Виснаження Росії вплине на перебіг війни у 2026 році

Про це "Телеграфу" розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, 2025 рік став роком, коли Україна мала можливість системно продовжувати виснаження Росії. І це виснаження матиме свій результат у 2026 році, оскільки вплине на здатність Кремля вести війну.

"Наприкінці 2025 року ми також мали можливість завдати серйозного удару по репутації російських окупантів завдяки Куп’янську. Операція в Куп’янську чітко продемонструвала рівень брехні, яку генерує російська сторона", — підкреслив він.

Коваленко зазначив, що Куп’янська операція також показала, наскільки сильно росіяни залежать від цієї брехні. За її допомогою вони впливають не лише на "внутрішнього споживача інформаційного фастфуду", а й на міжнародну арену.

Куп’янськ на карті 2 січня 2026

"Коли ж провалилися їхні "епічні" заяви з приводу захоплення Куп’янська, вони взагалі перейшли до відвертої генерації фейків. Мовляв, підступні українці, які говорять про мир і зустрічаються з Дональдом Трампом, нібито намагалися атакувати та вбити Путіна в його резиденції на Уралі. Це була ознака відчаю", – пояснив оглядач.

На його думку, це справді відчай, тому що всі ці "великі перемоги", про які говорять Путін, Герасимов чи Білоусов, не мають жодного масштабного впливу, навіть на президента США Дональда Трампа.

"На тактичному рівні це можна назвати просуванням, але на оперативно-тактичному, а тим більше на стратегічному – ні. Недарма свого часу Дональд Трамп назвав Росію "паперовим тигром", – Коваленко прокоментував "успіхи" росіян на фронті.

Цей "паперовий тигр", маючи потенціал у 2022 році, повністю втратив його у війні проти України, і 2025 це чітко продемонстрував. 2025 року росіяни фактично перестали використовувати бронетехніку в бою, зазначив експерт. Тепер замість танків та бойових броньованих машин – величезна кількість піхоти.

"Ми також бачимо використання легких автомобілів. Росіяни штурмують наші позиції на "Жигулях", УАЗиках, "Нивах". Іноді вони використовують мотоцикли, електросамокати і навіть коней. Кінець 2025 року — це фактичне повернення кавалерії до російської армії. Будьонний був би в екстазі", – іронізує Коваленко.

Довідка: Йдеться про Семена Будьонного — радянського воєначальника, командира Першої кінної армії, одного із символів більшовицького військового керівництва в Громадянській війні та в період Другої світової війни.

Раніше Коваленко розповів, що ракетний комплекс "Орєшнік" нібито заступив на бойове чергування у Білорусі. Однак, є один важливий нюанс, який псує весь фарс російських пропагандистів. Є великі сумніви, що комплекс готовий до справжнього бою.