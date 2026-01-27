Точно не для миру: навіщо Путіну потрібен Донбас, названі головні цілі

Розмови щодо Донбасу можуть бути частиною стратегічної гри

Вимоги Росії щодо виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Донбасу є не спробою наблизити мир, а частиною багаторівневої стратегії Кремля. Є кілька причин, через які Кремль ставить саме таку умову.

Що потрібно знати:

Росія прагне отримати контроль над регіоном без затяжних боїв та втрат

Кремль розраховує перекласти відповідальність за відсутність миру на Київ

Додаткова мета Москви – знизити рівень тиску з боку США

Про це у відео на своєму YouTube-каналі розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков. Коментуючи публікацію Financial Times про перебіг американо-українських переговорів, він сказав, що журналісти називають головною умовою США для України, пов’язаною з гарантіями безпеки для нашої країни — виведення українських військ з неокупованих територій Донецької та Луганської областей.

При цьому виведення українських військ із Донбасу залишається і головною умовою російського голови Володимира Путіна. І нібито лише цей крок може сприяти завершенню війни.

Портніков звертає увагу, що подібна логіка викликає питання: невже Росія вела чотири роки криваву війну заради Донбасу. Адже більшість Луганської області вже контролюється РФ, а отже, мова фактично йде про Донецьку область.

На думку оглядача, Кремль має одразу кілька цілей.

По-перше, саме Донецька область є справжньою фортецею для України. І в Росії чудово розуміють, що продовження штурму може затягтися на роки і призвести до значних втрат. І Росія в цьому не зацікавлена і хоче взяти її без бою пояснив Портніков.

По-друге, на думку журналіста, вимушений відхід ЗСУ з території Донецької області може спровокувати внутрішню дестабілізацію політичної ситуації в Україні і таким чином Росія має намір вирішити питання з Донбасом. А водночас ворог у такий спосіб не лише сподівається створити умови для контролю над неокупованими частинами Запорізької та Херсонської областей, а й окупувати ще частину українських регіонів.

Журналіст проводить паралелі з подіями у Вірменії, де після територіальних поступок Азербайджану у 2020 році країна зіткнулася з масштабною політичною кризою та вуличними протестами. Подібний сценарій, вважає Портніков, Москва хотіла б відтворити і в Україні, але в масштабному форматі.

Саме розвал української держави та розвал української армії — це те, про що мріє Путін, коли говорить про необхідність виведення українських військ із Донбасу. Немає жодних причин вважати, що саме територія Донецької області у цій ситуації цікавить російського президента сказав Портніков.

Ще однією метою Кремля він називає бажання Путіна продемонструвати президенту США Дональду Трампу, що його наміри щодо України обмежені. І таким чином він хоче відвернути увагу Трампа від тиску на РФ.

У Москві можуть розраховувати, що українське керівництво може не погодитися, щоб українські війська вийшли з території Донецької області. І в цій ситуації можна звинуватити саме Київ у тому, що Україна не хоче миру і не відповідає на "миролюбні" пропозиції РФ додав журналіст.

Портніков акцентував, що практично всі російські зусилля з так званого "мирного процесу" були спрямовані не так на завершення війни, як на те, щоб переконати американський уряд, що саме Москва, а не Київ зацікавлені в припиненні війни. А український президент Володимир Зеленський нібито займає неконструктивну позицію, бо не хоче поступатися кілометрами територій.

Можна сказати, що Росія хотіла б одним ударом знищити двох зайців. Перший удар — українське суспільство, яке або звинувачуватиме українську владу в небажанні завершувати війну, або, навпаки, буде звинувачувати владу, що та поступилася територією. І в тому й іншому моменті Росія може вважати себе у виграшній позиції. Другий удар — це удар по позиції США, щоб Вашингтон погодився з російською логікою і почав звинувачувати Київ у відсутності "миролюбства", а не Москву підсумував оглядач.

Таким чином, вимоги щодо виведення українських військ з Донбасу, на думку Портнікова, є не кроком до миру, а елементом стратегічної гри, спрямованої на ослаблення України та зміну позиції Вашингтона.

