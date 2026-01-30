Росія вже йде до розпаду. Що на це вказує і скільки ще витримає імперія

Політичний аналітик розповів не тільки про дефіцит бюджету

Економіка Росії доживає останній рік у більш-менш нормальному форматі, однак її крах вже почався. Цей процес вплине й на всю РФ, що вже відчувається зараз.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній урядовець Польщі, екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО, політичний аналітик Пьотр Кульпа.

Що треба знати:

Дефіцит бюджету Росії вже перетнув майже 40%

Кремль кидає усі ресурси бюджету на війну

За словами Кульпи, наразі економіка Росії в досить скрутній ситуації. Вже можна казати про дефіцит бюджету на рівні 40%, який сильно вливає на Кремль, але не на військово-промисловий комплекс.

"Росія продає останні запаси золотовалютного фонду, аби покрити витрати та дефіцит бюджету. Фонд національного благоустрою розвалився. Навіть статистичні показники умовного транспортування по залізниці впали з 2023 року врази", — каже експерт.

Фактично наразі Росіє зосередила максиму бюджетних коштів на війні та озброєні, намагаючись модернізувати процеси. Тобто замість дорогих танків Москва виготовляє дрони, якими й атакує фронт та цивільних. Вже не перший рік Україна бачить все дедалі менше використання різних ракет, окрім балістичних, це говорить про значний дефіцит.

"Існує два сценарії банкрутства країни. Росії ймовірніше буде притаманне поступове падіння економіки, коли все входить в глибоку кризу і пуф. Я думаю, це буде останній рік Росії, коли вона існує на більш-менш адекватному рівні", — резюмує Кульпа.

Він додає, що наразі Кремль покладає великі сподівання на Китай та його домовленість з США в торгівельній угоді. Однак навряд чи це зможе кардинально змінити становище Москви.

