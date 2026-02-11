Спочатку безпека, а потім… Зеленський розповів про вибори, перемовини та можливість завершення війни до літа

Проведення виборів в Україні найближчим часом не можливе. Головними фактором для політичних процесів є припинення вогню та гарантії безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами в середу, 11 лютого. "Телеграф" зібрав головні тези глави держави.

Жодних виборів без припинення вогню

"Щодо наміру оголосити вибори 24 лютого перший раз чую. Друге, я багато разів казав щодо виборів, ми приходимо тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Питання виборів піднімають ті чи інші партнери. України сама ніколи не піднімала, але, безумовно, ми готові до виборів. Я казав, це дуже просто зробити. Спочатку досягніть припинення вогню і будуть вибори. Тобто це питання безпеки", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що США також не погрожують відмовитись від надання гарантій безпеки Україні. Взагалі, за його словами, американці не пов'язують вибори з гарантіями безпеки.

Про місце перемовин та вагання РФ

У відповідь на запитання щодо пропозиції Кремля приїхати на перемовини до Москви, президент зазначив, що готовий до діалогу. Але місце зустрічі повинно бути нейтральним.

"Перемовин у Москві або Мінську не буде. Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримати пропозиції США, Америки, зустрічатись на будь-яких територіях Америки, Європи, нейтральній країні — будь-яких держав, окрім РФ і Білорусі. Білорусь — бо вона є союзником в наступі на Україну в 2022 році", — пояснив Зеленський.

Він додав, що Росія вагається і ще не надала відповідь щодо місця можливих майбутніх переговорів. За його словами, США запропонували провести їх наступного тижня в Маямі.

"Україна відразу підтвердила готовність. А Росія поки вагається… Мова йде про зустріч у США, або знову на Близькому Сході", — сказав Зеленський.

У першу чергу безпека

Президент також розповів, що на переговорах в Абу-Дабі не обговорювалась дата 15 травня для проведення виборів або референдуму в Україні. Американська сторона знає, що для таких процесів потрібна безпека.

"Наша делегація знає мою позицію, вона чітка, вони її донесли. Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги. Але, якщо ми піднімаємо питання референдуму, я вже поговорив, повинно бути розуміння припинення вогню для цього, бо референдум по структурі — це як вибори, тобто потрібна безпека. Так само якщо говорити про вибори, ще раз і американська сторона, і не тільки, ті, хто підіймають це питання виборів, ми не проти виборів, але тільки через дотримання безпекових умов. І наші колеги американські все це від нас неодноразово чули", — зазначив Зеленський.

Без деталей: що відомо про вимоги ЄС до Росії

У відповідь на запитання щодо формування в ЄС списку вимог до Росії, в контексті припинення війни з Україною, щодо повернення українських дітей, скорочення російської армії та ін., президент сказав, що не знає деталей. Проте він вдячний Євросоюзу за те, "що у них є така тверда позиція".

"А щодо вимог Європейського Союзу до Росії, то, напевно, щось напрацьовується. Якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що у них є така тверда позиція, що, безумовно, повинно бути повернення українських дітей. Так щодо скорочення російської армії, я перший раз це чую. Це як Росія хотіла від нас скорочення армії, я вважаю, що це суверенне право кожної держави. Умовно, ми хотіли б, щоб армія Росії була поменше, але я не думаю, що Європа може на це вплинути. На жаль, поки що так", — заявив Зеленський.

Чи відвідає Мюнхенську безпекову конференцію

Також глава держави зазначив що не знає, чи поїде на Мюнхенську безпекову конференцію. За його словами, в Україні зараз складна ситуація, яка потребує його присутності.

"Щодо Мюнхену. В мене кожного дня змінюється ситуація в державі. Я проводжу енергетичні селектори і вночі у мене є комунікація, якщо у нас сильні удари. І зранку відповідне відповідні проговорювання з усіма очільниками областей, з громадами, де дуже складна ситуація з міністром енергетики, з прем'єр-міністром, з віцепрем'єрами тощо. Тобто залежить від ситуації в Україні. Якщо вийде, то я буду на Мюнхенській безпековій конференції. Там партнери це завжди з повагою сприймають. І тому, я можу бути на Мюнхенській конференції, а можу і не бути. Як вийде. Там головне питання — питання безпеки. І тому сьогодні на безпеку в Європі дуже впливає ситуація в Україні", — розповів Зеленський.

Припинення війни до літа можливе?

За словами президента війну вдасться закінчити до літа, якщо росіяни також погодяться на кроки щодо миру.Також США повинні тиснути на РФ, адже по іншому росіяни не підуть на мир.

"Що стосується, чи вважаю я, що може бути завершення війни, дивіться, залежить не тільки від України. Це також залежить від Америки, яка повинна тиснути. Вибачте, що кажу повинна, але по-іншому не виходить, повинна тиснути на Росію. Якщо буде бажання не тільки з української сторони, але й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", — сказав Зеленський.

Окрім того, він заявив, що відновлення України після війни залежатиме ще від одного аспекту. Ним є так званий "пакет процвітання" від США та Європи.

"Підписання цієї угоди залежить сьогодні виключно від Сполучених Штатів Америки. Друге, відбудова нашої держави, економічна стійкість, іншими словами, залежить сьогодні від просперіті пакедж. Тут нам потрібні і американці, і готовність Європи", — заявив Зеленський.

Ініціатива Макрона про діалог з Путіним

Також глава держави прокоментував заяви президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність відновлення діалогу між Європою та Росією. За його словами, це навряд чи пришвидшить підписання мирної угоди.

"Передусім хотів би сказати, сьогодні у мене була розмова з Еммануелем Макроном. Ми проговорили деталі наших зустрічей в Абу-Дабі з росіянами, а також з американською стороною. Він мене поінформував щодо зустрічі його радника Бона в Росії. І в принципі ми домовились більш предметно про це поговорити в Мюнхені. Я говорив, що, на мій погляд, з росіянами треба будувати не просто діалог, а тиск, мати аргументи в руках для того, щоб тиснути на них, інакше вони просто, будуть відноситись до Європи без поваги і мені здається, що вони від цього отримують задоволення", — пояснив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський втрутився у скандал з шоломом скелетоніста Владислав Гераскевича на Олімпіаді. Президент подякував спортсмену за позицію.