Доходи падають, але варіанти ще є: як довго Росія зможе фінансувати війну проти України

Витрати РФ на війну можуть сягати 10% ВВП

Повномасштабна війна проти України негативно позначається на економіці Росії. З кожним днем доходи її бюджету скорочуються, а залучити додаткові кошти ззовні також проблематично.

Тому керівництво РФ намагається використовувати внутрішні ресурси для фінансування агресії проти України. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" відповів ексрадник президента Володимира Зеленського, економіст Олег Устенко.

"Не дивлячись на те, що Росія знаходиться вже майже повних чотири роки у війні, її економіка продовжує працювати. Але у них є більш ніж серйозні проблеми. В 2025 році, за даними їхньої служби статистики, економіка РФ зросла на 1%. Але це зростання сконцентровано лише в одному секторі: ВПК. В інших, навіть більш важливих, секторах економіки, або від'ємні показники, або нульові", — сказав Устенко.

Він уточнив, що ВПК в Росії, безперечно, величезний і туди залучені значні кошти. Так, згідно офіційної статистики РФ, вони витрачають на військову машину приблизно 8% ВВП.

"Це багато, особливо, якщо порівняти з тими 5%, які для всіх країн-членів НАТО ставить за мету Трамп. Тільки Трамп говорить про досягнення 5% протягом 10 років, а Росія вже зараз витрачає майже вдвічі більше. В бюджеті РФ на цей рік закладено 165 млрд доларів на військову машину. Це колосальна величина. А якщо подивитися на інші статті бюджету, які є прихованими, то мова може йти і про 180 млрд доларів. Відповідно, це може бути і до 10% ВВП", — розповів Устенко.

Де Росія може брати кошти на війну

Як пояснив економіст, через агресію проти України, для Росії закриті світові ринки запозичення капіталу. Вони не можуть просто так вийти на зовнішні ринки і взяти там гроші.

"Їх партнери самі більше орієнтуються на Росію і навряд чи будуть давати в борг. Китай і Індія сказали, що не будуть цього робити. Північна Корея, зрозуміло, не буде давати цих коштів, бо сама їх не має. Діра в бюджеті збільшується. До 2022 року у них був профіцитний бюджет, а зараз є дефіцит. І це все на фоні того, що зменшуються доходи від експорту. Головний експортний товар Росії не ікра чи водка, а нафта", — зазначив Устенко.

За його словами, у 2025 році від продажу нафти на світових ринках РФ отримала 150 млрд доларів. Це майже повністю перекриває фінансування її військової машини.

"Але після того, як США ввели санкції проти "Роснафти" і "Лукойла", Індія почала відмовлятися від купівлі російської нафти, і по цьому напрямку зменшилися доходи. Я б оцінив ці втрати в річному вимірі на рівні 30 млрд доларів", — сказав Устенко.

Він додав, що санкції США також торкнулись і "китайського напрямку". Але там є певні нюанси — нафта в Китай перевозиться не лише морським транспортом, як в Індію, а постачається по трубопроводу.

"Китай продовжує купувати через труби, але при купівлі через порти є обмеження і не всі хочуть купувати. І втрати тут в річному вимірі я оцінив би у 10 млрд доларів. Тобто загальна сума втрат буде сягати 40 млрд доларів. Додайте сюди ще обмеження Туреччини і часткові обмеження ЄС і можна орієнтуватися на цифру 40-50 млрд доларів. В попередньому році 150 млрд доларів вони отримали від нафти, а зараз, якщо реалізуються ці ризики, то отримають майже на третину менше", — підрахував Устенко.

Він також, зазначив, що ці фактори змушують Кремль шукати гроші всередині країни. З початку 2026 року в Росії збільшили ПДВ — тепер замість 20%, вони вимушені сплачувати 22%.

"Це допоможе компенсувати доходи держбюджету. Друге джерело – додаткове умовне оподаткування доходів великих фінансово-промислових груп (ФПГ). Вони це вже робили в перший рік повномасштабної війни, коли це були "добровільні" пожертви. Зараз, під різними приводами, вони намагатимуться отримувати кошти від фінансово-промислових груп, які знаходяться поодаль від Кремля. Якщо ж цього не буде вистачати, то вони можуть отримувати гроші від ФПГ, які знаходяться вже біля Кремля", — розповів Устенко.

