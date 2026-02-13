Інші методи вже не діють? Путіну подарували ікону для зцілення

Образ вважається чудотворним і допомагає важкохворим душевно та фізично

У п’ятницю, 13 лютого, глава Росії Володимир Путін прийняв у Кремлі протоієрея Олександра Ткаченка. Священнослужитель підніс йому ікону, яка допомагає хворим зцілитися.

На ній зображено Богородицю біля хворого хлопчика. Про це пишуть російські ЗМІ.

"Це ікона Божої Матері "Цілителька". Вона історично перебувала в Олексіївському жіночому монастирі Москви. З 17 століття вважалася чудотворною. Вона зображує Богородицю, що нахилилася біля ліжка хворого хлопчика", — сказав Ткаченко.

Приймаючи подарунок, російський диктатор перехрестився і поцілував святий образ, повідомляють журналісти.

Ікона "Цілителька"

Примітно те, що цю ікону традиційно дарують людям, які потребують фізичного та душевного зцілення, літнім, тяжкохворим, а також тим, хто відновлюється після травм та операцій.

Нагадаємо, публічна поява російського лідера кілька днів тому не обійшлася без дивацтв у його поведінці. Вже не вперше привернула увагу звичка глави Кремля міцно хапатися за стіл правою рукою. Навіть під час жестикуляції лівою він не відпускає другою рукою кінець столу.

Зауважимо, що останніми роками таких курйозних випадків із Путіним стає дедалі більше. У грудні 2025 року він настільки сильно закашлявся під час публічного заходу, що навіть маленький хлопчик побажав йому здоров’я.

Крім того, у жовтні 2025 року користувачі звернули увагу на дивну ходу Путіна. Тоді їм у вічі впало те, що російський лідер майже не рухає правою рукою. Вона весь час буквально висіла біля тулуба.