Плата втричі менша, ніж в колег? Скільки заробляє голова Вінницької ОДА

Податків посадовиця сплатила майже 100 тисяч

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Заболотна Наталія Михайлівна за 2025 рік заробила у порівнянні з колегами не таку й велику зарплату, адже торік обіймала посаду першого заступника начальника ОВА. Плата не перевищила навіть 400 тисяч за рік.

Про це повідомили у Вінницькій ОДА у відповідь на запит "Телеграфу". Зазначивши, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань Заболотній не надавалась, а от гроші на державну допомогу під час відпустки вона отримала.

Згідно з документом перша заступниця за 2025 рік заробила 410 635,79 грн. Однак після сплати податків на руки отримала лише 312 083,20 грн. Тобто по 26 тисяч грн на місяць. При цьому Заболотній нарахували матеріальну допомогу від держави на оздоровлення під час надання щорічної відпустки на суму 90 152,24 грн. Після сплати податків та зборів на руки посадовиця отримала 68 515,70 грн.

Скільки заробила Наталія Заболотна у 2025

Наталія Заболотна. Джерело: Вінницька ОДА

Водночас її колега Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОДА, за 2025 з вирахуванням податків отримала приблизно 998 623 грн. Тобто приблизно по 83 218 грн щомісяця. Виходить, що зарплата Онищук майже втричі більша, ніж у Заболотної. Однак це цілком зрозуміло, адже головою ОДА її призначили у січні 2026.

Що відомо про Наталію Заболотну

Наталія Михайлівна народилась у 19 серпня 1980 у Вінниці. З 2000 по 2001 року була керівником танцювального гуртка Вінницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32.

У 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, за фахом вчитель початкових класів і англійської мови в початкових класах. Вже з 2023 почала працювали в Вінницької облдержадміністрації як головний спеціаліст відділу по роботі з молоддю управління у справах сім'ї та молоді. У серпні 2014 року стала заступником начальника управління у справах сім'ї та молоді Вінницької облдержадміністрації.

Наталія Заболотна. Джерело: Вінницька ОДА

До 2020 року — заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації. З 25 червня 2024 до 8 січня 2026 року фактично виконувала обов'язки очільника Вінницької обласної державної адміністрації, після звільнення з посади Сергія Борзова. З 8 січня 2026 року — голова Вінницької обласної державної адміністрації.

