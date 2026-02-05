Медикам в Україні платять менше, ніж касирам: яка у них зарплата у 2026 році

Зростання зарплат виявилося майже дворазовим за кілька років

Середня зарплата касирів суттєво зросла в Україні за останні кілька років. Темпи зростання оплати такої праці обганяють уже професії, для яких потрібна профільна освіта.

Такий висновок можна зробити, виходячи з даних, які публікує сайт Work.ua. Так, згідно з інформацією сайту, на початок 2026 року середня зарплата касира в Україні становить приблизно 21 500 гривень. А це на 79% більше, ніж у 2023 році, коли за цю працю в середньому платили близько 12 тисяч гривень.

Зарплатня касира в Україні

Для порівняння: середня зарплата медиків в Україні за ці три роки зросла всього на 60 відсотків з 12 500 до 20 000. Таким чином, зарплати касирів зростають швидше, ніж медиків і вже обігнали їх, незважаючи на початкове відставання.

Зарплатня медика в Україні

