"Укрпошта" похвалилася зарплатами: скільки там платять і чи вищі оклади на "Новій пошті"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Стали відомі суми
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, які зараз середні зарплати операторів поштових відділень у таких містах як Київ, Львів, Харків, Одеса та Хмельницький.
Що потрібно знати:
- Базова мінімальна зарплата передбачена для листоноші в селах і становить 8 650 грн.
- У великих містах "Укрпошта" платить операторам від 17 до 21 тисячі гривень
- "Телеграф" порівняв зарплати "Укрпошти" та Нової пошти"
Відповідну посаду було опубліковано в Telegram-каналі Смілянського. Він зазначив, що за останні дні у мережі активно обговорюють питання мінімальних зарплат в Укрпошті та проблем із набором персоналу.
У своєму зверненні керівництво компанії роз’яснило, що базова мінімальна зарплата справді є для листонош в селах. Вона становить 8650 гривень на місяць, але при цьому враховуються премії за кожну виконану послугу — доставку пенсій, газет, листів та оплат комунальних платежів. Чим більший обсяг роботи, тим вища підсумкова премія.
Що стосується великих міст, то зарплата виглядає так:
Київ
- Начальник: 29 000 грн
- Оператор: 21 000 грн
Львів
- Начальник: 22 000 грн
- Оператор: 17 000 грн
Хмельницький
- Начальник: 21 000 грн
- Оператор: 17 000 грн
Харків
- Начальник: 21 000 грн
- Оператор: 17 000 грн
Одеса
- Начальник: 22 000 грн
- Оператор: 17 000 грн
"Телеграф" вирішив порівняти зарплати із "Новою поштою". На офіційному сайті компанії вказано заробітну плату операторів поштового відділення.
- Одеса — від 20 до 25 тисяч гривень
- Київ — від 23 до 27 тисяч гривень
- Харків – від 18 до 27 тисяч гривень
- Львів – від 22 до 26 тисяч гривень
У Хмельницькому зараз ця вакансія відсутня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кур’єри в Україні отримують уже майже вдвічі більше, ніж вчителі.