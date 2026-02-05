"Укрпошта" похвалилася зарплатами: скільки там платять і чи вищі оклади на "Новій пошті"

Стали відомі суми

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, які зараз середні зарплати операторів поштових відділень у таких містах як Київ, Львів, Харків, Одеса та Хмельницький.

Що потрібно знати:

Базова мінімальна зарплата передбачена для листоноші в селах і становить 8 650 грн.

У великих містах "Укрпошта" платить операторам від 17 до 21 тисячі гривень

"Телеграф" порівняв зарплати "Укрпошти" та Нової пошти"

Відповідну посаду було опубліковано в Telegram-каналі Смілянського. Він зазначив, що за останні дні у мережі активно обговорюють питання мінімальних зарплат в Укрпошті та проблем із набором персоналу.

У своєму зверненні керівництво компанії роз’яснило, що базова мінімальна зарплата справді є для листонош в селах. Вона становить 8650 гривень на місяць, але при цьому враховуються премії за кожну виконану послугу — доставку пенсій, газет, листів та оплат комунальних платежів. Чим більший обсяг роботи, тим вища підсумкова премія.

Що стосується великих міст, то зарплата виглядає так:

Київ

Начальник: 29 000 грн

Оператор: 21 000 грн

Львів

Начальник: 22 000 грн

Оператор: 17 000 грн

Хмельницький

Начальник: 21 000 грн

Оператор: 17 000 грн

Харків

Начальник: 21 000 грн

Оператор: 17 000 грн

Одеса

Начальник: 22 000 грн

Оператор: 17 000 грн

Зарплатня на "Укрпошті". Скрішний: Telegram/ Ігор Смілянський

"Телеграф" вирішив порівняти зарплати із "Новою поштою". На офіційному сайті компанії вказано заробітну плату операторів поштового відділення.

Одеса — від 20 до 25 тисяч гривень

Київ — від 23 до 27 тисяч гривень

Харків – від 18 до 27 тисяч гривень

Львів – від 22 до 26 тисяч гривень

У Хмельницькому зараз ця вакансія відсутня.

Зарплатня на "Новій Пошті" в Одесі. Скріншот: "НП"

Зарплата на "Новій Пошті" у Києві. Скріншот: "НП"

Зарплата "Нової Пошти" у Львові. Скріншот: "НП"

